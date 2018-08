Středula pro INFO.CZ: Věřím, že přijdou jednání s Babišem o platech a nebudou muset být protesty

Navyšovaní platů zaměstnanců ve veřejném sektoru by se mělo přiblížit co nejvíce odborářským požadavkům. Trvá na tom předseda sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček, který se dopoledne s odbory sešel. Pro ty je nyní klíčová schůzka s premiérem Andrejem Babišem a dalšími členy vlády, kteří si navyšování představují jinak. Pomůže jim podpora ČSSD? „Jestliže je vládní koalice skutečnou koalicí, tak předpokládám, že budou jednat o tom prostoru, který se nachází na vládní straně,“ říká šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Pokud by k dohodě nedošlo, bude stávka? „Já věřím, že přijde jednání a nebudou muset být žádné protesty,“ míní Středula.

Co je hlavním výsledkem vaší dnešní schůzky se sociálnědemokratickými ministry Janem Hamáčkem a Janou Maláčovou?

Při setkání, které se uskutečnilo v červenci (vláda a odbory o platech jednaly na začátku července, na jejich růstu se nedohodly – pozn.red.), ještě nebyla ve funkci paní ministryně Maláčová, ale pan ministr Krčál. Pro odbory bylo důležité, abychom nahradili tento námi nezpůsobený nedostatek a paní ministryni jsme informovali o vývoji, aby se mohla podle toho rozhodnout.

Druhá část jednání se týkala toho, jaký je postoj sociální demokracie k požadavkům odborů na růst platů pro rok 2019. Tomu jsme věnovali největší díl diskuse, včetně návrhů na minimální mzdu.

Jeden z důvodů, proč byla jednání (s vládou – pozn.red.) přerušena, byla skutečnost, že nebyla ještě známa červencová predikce ministerstva financí, tedy předpoklad, jak se bude vyvíjet ekonomika. Právě tato predikce je důležitá pro sestavení státního rozpočtu, a to i včetně části, která se týká platů ve státní sféře. Proto jsme potřebovali se sociální demokracií mluvit a přivítali jsme, že se s námi chce na toto téma bavit pan předseda Hamáček a paní ministryně Maláčová.

Chtěli byste ale jednat s premiérem Andrejem Babišem a dalšími členy vlády. Schůzka by se podle vás měla odehrát už v srpnu. Uskuteční se?

Já jsem viděl tu reakci, která hovoří o tom, že pana předsedu vlády údajně na toto téma nikdo nepožádal o schůzku (Andrej Babiš dnes na dotaz ČTK uvedl, že ho odbory o schůzku nepožádaly - pozn.red.). Toto ale není vůbec předmětem. Paní ministryně (ministryně financí Alena Schillerová – pozn.red.) na poslední schůzce řekla, že se toto jednání uskuteční.

Není to tedy o tom, že bychom měli někoho žádat. Bylo slíbeno z vládní strany, že se tato schůzka uskuteční poté, co bude známa červencová predikce. Shodli jsme se, že bychom rádi uskutečnili dohodu o vývoji platů kolem 15. srpna. Je tady tedy úplně jiný modus operandi, než jaký momentálně formuluje pan premiér. Mohlo se ale stát, že to za tu dobu mohl pozapomenout.

Konkrétní termín ale tedy zatím nemáte?

Ministři za finance, práci a vnitro jsou pověřeni tímto jednáním.

Vy jste přišli s požadavkem desetiprocentního plošného navýšení. Premiér Babiš na něj zatím nepřistupuje.

Jedná se o vyjednávání. My jsme se ještě nedostali k diskusi, kolik to ve skutečnosti bude. Zatím jsou pouze dvě hranice. První je ta, kterou zveřejnilo ministerstvo financí na tiskové konferenci v červenci. To znamená 15 procent učitelům, šest procent objemu dalším a dvě procenta do tarifu. Náš požadavek je deset procent (do tarifu, pozn. red.). A já věřím, že se v tom meziprostoru na nějaké částce shodneme.

Sociální demokracie se staví na stranu odborů.

Pan Hamáček řekl, že by se chtěl přiblížit požadavku odborů. Není to tak, že by to mělo být jednoznačně deset procent. Je to vyjednávání.

Kloní se ale k té vaší hranici.

Ano, to je pravda.

Jak velká výhoda to pro vás je? Jak silné slovo bude mít sociální demokracie?

Jestliže je vládní koalice skutečnou koalicí, tak předpokládám, že budou jednat o tom prostoru, který se nachází na vládní straně. Zatím jsme jednali s jednou z koaličních stran. S paní ministryní financí jsme jednali minule a já jsem pln optimismu, že shodu najdeme.

Kdyby se shodu nepodařilo najít, nebo by se schůzka vůbec neuskutečnila, může přijít před volbami stávka?

Já věřím, že přijde jednání a nebudou muset být žádné protesty.