Střídání na vládě: Němcová se už na MPSV balí, většina ministrů na schůzku s Babišem čeká

S částí ministrů v demisi zatím designovaný premiér Andrej Babiš (ANO) o jejich dalším angažmá v nové vládě nemluvil. Výjimkou je ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Novinářům dnes při příchodu do Strakovy akademie na pravidelné jednání kabinetu řekl, že by se o výsledku Babišových úvah měl dozvědět během pár dnů. S Babišem už pohovor vedl. Předání ministerské agendy tak, aby přešla plynule do rukou sociálního demokrata Petra Krčála, připravuje na ministerstvu práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová (ANO).