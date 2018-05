Stupňující se tlak komunistů je logický: Babišova vláda na nich bude závislá, shodují se experti

„Každá strana vstupující do jednání o vládě, ať už v podobě přímého koaličního člena nebo subjektu stojícího mimo, na němž je ale koalice závislá, se snaží maximalizovat svůj vliv,“ upozorňuje v rozhovoru pro INFO.CZ politolog Petr Just. Podle něj to platí o to více, pokud jde o vládu menšinovou, navíc závislou pouze na jedné politické straně. Jeho kolega Lukáš Jelínek v této souvislosti hovoří o potenciálně nestabilním vládnutí.



Zároveň upozorňuje, že odpor KSČM proti vojenským misím není ničím novým. „Zazněl už nedávno při snaze první Babišovy vlády navýšit počty vojáků v zahraničí. Také tenkrát řekli, že druhé vládě by to neodpustili. Proto se divím, že hnutí ANO s ČSSD představily formulaci, jež s posilováním misí počítá. Buď byli Babiš s Hamáčkem tak zaujatí vlastními rozhovory, že na komunisty zapomněli, nebo schválně rozehrávají konflikt s komunisty, aby ukázali, že nejsou jako oni,“ uvažuje Jelínek.

Podle něj se nakonec může klidně stát, že KSČM aktivně vládu nepodpoří, ale bude hlasovat nohama, tj. že před hlasováním o důvěře opustí sněmovní sál a sníží tak kvórum nutné pro obdržení důvěry vládě. KSČM disponuje patnácti poslanci a při hlasování o důvěře vláda musí získat většinu přítomných poslanců, nikoli většinu všech (tedy 101 ze dvou set), jako tomu je při hlasování o nedůvěře. Hnutí ANO a ČSSD mají přitom v dolní komoře celkem třiadevadesát poslanců.



Pokud jde o KSČM jakožto stranu, která nebude přímo součástí koalice, Just upozorňuje, že pozice a možnosti takového subjektu ovlivňovat budoucí vládní uspořádání závisí nejen na síle a velikosti strany, ale i na tom, zda je pro danou vládní sestavu nahraditelnou či nikoli. „A to je právě situace, která nyní hraje do karet komunistům. V současné chvíli totiž využívají situace, neboť možnosti ustavení vlády s podporou sněmovny jsou v dané situaci velmi omezené,“ vysvětluje Just.



Jinak řečeno: Just upozorňuje, že varianta vlády závislé na jejich hlasech je jednou z mála, ne-li dokonce jedinou možností, která aspoň teoreticky pracuje s vládou, která bude disponovat důvěrou většiny poslanců. „V takové situaci mají strany obecně tendenci své požadavky navyšovat a stupňovat. A komunisté přesně to nyní činí,“ vysvětluje Just. Komunisté totiž nekritizují pouze návrh, který počítá s posilováním zahraničních misí České republiky.

Trvají také na pozicích v orgánech státních a polostátních firem a zároveň chtějí mluvit do personálního složení vlády. Konkrétně se jim nelíbí stávající ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a požadují jeho výměnu. Navíc chtějí podobně jako někteří sociální demokraté znát celkové personální složení vlády. A zatímco sociální demokraté již přislíbili, že své nominace zveřejní, Andrej Babiš to dnes na výjezdním zasedání vlády v Ústí nad Labem odmítl. Prý jména nových ministrů oznámí ze všeho nejdřív prezidentu Miloši Zemanovi.



„Zatímco spor o mise je standardní politické téma a KSČM coby extrémní levicová strana má právo odmítat NATO či vojenské mise, tak za něco zcela absurdního považuji snahu cpát politiky do orgánů státních firem a organizací,“ glosuje postup komunistů Jelínek. Filip tak podle něj říká, že bylo dost nepolitické politiky. „Ve skutečnosti si chtějí komunisté spravit skóre: v minulosti ekonomické posty neměli, teď mají šanci si přijít na své. A jsme zvědav, zda Babiš definitivně zapomene na řeči o potřebě vystřídat politiky experty a komunistům ustoupí,“ říká Jelínek.

V této souvislosti hovoří také o tom, že tendence KSČM mluvit do personálního obsazení ministerstev může být jen jistou hrou pro veřejnost. „Potřebují předvést, že se s nimi ostatní baví a oni mají nějaký vliv. Ve skutečnosti ale myslím, že toto téma bude nejméně důležité a po několika slovních exhibicích vyšumí,“ odhaduje politolog. V takovém případě bude vznik vlády záviset už téměř výhradně na výsledku vnitrostranického referenda sociální demokracie.



Atmosféra ve straně je přitom podle dostupných informací značně napjatá. Z pozice sociálních demokratů je totiž krajně problematické nalézt pozitiva případného vládního angažmá. „Klady vidím dva. Za prvé, že tu snad konečně bude plnohodnotná vláda, legislativně aktivní a v zahraničí respektovaná. Za druhé se zdá, že bude mít sociálně laděný program,“ říká Jelínek.



Nevýhody ale podle něj převažují. „Koalice bude stvrzením toho, že nevadí, když politik je trestně stíhán za finanční triky. Bude legitimizovat způsoby lídra hnutí, které se samo označuje za protestní a antisystémové. Zároveň bude legitimizovat komunisty coby akceptovatelný politický proud,“ vypočítává Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ. Navíc opakuje, že půjde o menšinovou koaliční vládu, což podle něj samo o sobě zadělává na nestabilitu.

„Vláda bude sice mít ambice ohledně výdajů, avšak nebude mít řádně pokrytou příjmovou stránku - máme-li věřit Babišovi, že ČSSD ustoupila od zvyšování daní. Kde ale v delším časovém výhledu vláda vezme prostředky na své cíle?,“ táže se politolog. V neposlední řadě sociálním demokratům v případě vládního angažmá podle Jelínka hrozí, že z nich učiní malou politickou formaci typu lidovců, která je ráda, když aspoň může sedět ve vládě.



A nejen to: „Vládní angažmá může sociální demokracii také rovnou vyšoupnout z Poslanecké sněmovny.“ Příčina takto skeptické prognózy? Podle Jelínka se může klidně stát, že voliči získají pocit, že jim na realizaci sociálně demokratické politiky stačí hnutí ANO. „Kdyby ČSSD upřela síly spíš na snahu dát dohromady svoji značku a vnitřní struktury, udělala by lépe,“ uzavírá Lukáš Jelínek rozhovor pro INFO.CZ.