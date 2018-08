Svědectví od jezera, kde utonuli dva chlapci: Zoufalé matky prosily o pomoc, dočkaly se výsměchu

Dva malí chlapci, kteří se byli koupat s rodinami na jezeru Lhota, se ztratili ve čtvrtek odpoledne. Podle svědků se jedna z maminek na chvíli otočila a po klucích zbyly na hladině jen nafukovací kruhy. Obě ženy začaly své děti ihned zoufale hledat, ostatní návštěvníci přitom vůbec netušili, že je zle. „Rodiče prosili už dávno před tím o pomoc. Nikdo jim nevěnoval pozornost, jelikož to byli cizinci. Matka běhala po pláži a důchodkyně, které seděly v takzvané kanceláři se jim vysmívaly a až po dlouhé době poprvé v rozhlase zaznělo, že se ztratili dva sedmiletí chlapci," popsala Blesku svědkyně Kristýna. Podle dalších návštěvníků trvalo dokonce půl hodiny, než se zaměstnanci uvolili celou věc rozhlasem ohlásit.

Z rozhlasu se však podle svědků zprvu ozývaly jen neúplné informace, chyběla jména chlapců i jejich identita, která mohla ostatním pomoci v hledání. „Ani nezmínili, že to byli chlapci vietnamského původů, to až o dost později, když prosili ostatní o pomoc," vysvětlila.

Když se oznámení ozvalo už poněkolikáté, další návštěvníci se chtěli iniciativně zapojit. „Protože se hlášení neustále opakovalo a nic se nedělo, tak jsem šla do té kanceláře a řekla jsem té paní, co vysílala hlášení, že když to nemá delší dobu žádný výsledek, že by měla návštěvníky poprosit, aby šli z vody ven a vzali si k sobě své děti, aby bylo možné vůbec vyhodnotit, kde nějaké dítě bez rodiče je. Ona odmítla a řekla, že to dělat nebude a že nebude zbytečně vyvolávat chaos. A že nebude návštěvníky obtěžovat," popsala FTV Prima svědkyně Eva. „Ostatní návštěvníci ji začali přesvědčovat, aby to udělala, že je to dobrý nápad, což ona kategoricky odmítla, a řekla, ať okamžitě jdeme pryč, že to není naše práce. Paní, co byla vedle mě povídala: já jsem zdravotník, já bych ráda pomohla a ona jí řekla: vy se starejte o svojí práci, já se budu starat o tu svou, běžte pryč a nepřekážejte," dodala paní Eva.

