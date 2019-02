Tajemství Babišova úkroku vpravo? Bojí se izolace, hrozí mu Paroubkův osud

Minule se Andrej Babiš poučil a jednolité podpoře, kterou by mu mohl závidět i Gustáv Husák ve vrcholných časech, už se na celostátním sněmu vyhnul. Letos si ale jen s jízlivými poznámkami o premiérově neomezeném rozhodování a suverénní pozici nevystačíme. Ve vzduchu je opět o něco naléhavější otázka, zda by pro hnutí, které udává chod Česka, nebylo zdravější, pokud by v něm postupně vznikali Babišovi nástupci, ale také alespoň umírnění oponenti. Jádrem politiky je přece jenom, když už ne ideový, tak aspoň mocenský střet. A ten se v ANO ani nepředstírá. Nic na tom nemění fakt, že o post místopředsedy usiluje víc kandidátů, než kolik jich může být do vedení zvoleno. Pozici prvního místopředsedy obhajuje šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek, do vedení chce proniknout taky hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, ministr Richard Brabec, předseda sněmovny Radek Vondráček, anebo Petr Vokřál a Tomáš Macura.

Podle Lukáše Jelínka Babišova hegemonie divná není. „Je to typické pro manažerská či populistická hnutí sázející víc na silného vůdce než na program,“ nepochybuje. Upozorňuje přitom ještě na jinou podstatnou okolnost: „Proč by se měl někdo Andreji Babišovi stavět, když preference hnutí ANO zůstávají na třiceti procentech a on je velmi ambiciózním předsedou vlády?“ Na otázku, zda očekává tradičně pevnou režii volby místopředsedů v tom smyslu, že se do vedení dostanou pouze ti kandidáti či kandidátky, na které Babiš ukáže, Jelínek odpovídá, že to tak nemusí být napořád.

Babiš si podle něj hlídá post prvního místopředsedy, který mu má takzvaně krýt záda. Tuto roli dlouhodobě prakticky bezchybně plní předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. „Babišova podpora Faltýnkovi může ale souviset také s tím, že toho Faltýnek na Babiše hodně ví,“ uvažuje analytik. Pokud jde o volbu ostatních místopředsedů, má Jelínek za to, že ji Babiš nechává vcelku volný průběh. „Ví totiž, že mu nikdo po krku nejde. Navíc všechny silné figury (Brabce, Vondráčka, Jermanovou, Vokřála a další) přivedl do hnutí on sám,“ pokračuje.

Pokud Jelínek zmiňuje hegemonickou pozici s preferencemi okolo třiceti procent, je otázka, zda je hnutí ANO na hranici svých možností, anebo zda ještě existuje prostor pro expanzi. A pokud ano, pak se rovnou musíme ptát, kde může Babišova formace ještě brát voličské hlasy. Zatím vidíme, že se jí daří systematicky vysávat elektorát tradiční levice. Babiš přitom odmítá, že by ANO bylo levicovým subjektem. Považuje ho stále za hnutí pro všechny. Jelínek v této souvislosti mluví o jisté těkavosti: „ANO je těkavé v různých chvílích na různých politických pozicích,“ říká s tím, že nyní – zdá se – míří zase víc doprava, což podle jeho mínění nejspíš souvisí s ideovou konferencí, sněmem a se sílícími hlasy liberálního proudu.

„Také Babišovi možná dochází, že se nemůže dlouhodobě spoléhat na ČSSD, zvlášť když ODS a Piráti rostou. Proto si vytváří lepší pozici pro boj o voličské hlasy i lepší koaliční potenciál,“ myslí si Jelínek. Alespoň náznaky jistého obratu dokládají změny postojů, kterých jsme byli svědky minulý týden. Babiš tehdy připustil navyšování daní a opět zpochybnil, že budou zavedeny obědy zdarma pro všechny školáky. Podle Jelínka za tím můžou být mimo jiné obavy, že se ANO dostane postupem času do izolovaného postavení: „Babiš na to podle mne myslí. Proto řeči o menším levném státu, proto odklon od sociálních opatření typu obědů zdarma. Babiš pracuje na tom, aby byl součástí i příští vládní architektury a příštího povolebního vyjednávání.“

Jinak řečeno, ANO se podle něj může postupně začít chovat reformě, šetrně a pravicově. „Dokáže si ale uchovat starší, spíše levicové voliče? Získá zpátky ty spíše pravicové, co ho volili v roce 2013? Obávám se, že tak snadné to nebude. Možná proto ten Babišův posun kormidlem už nyní, dva a půl roku před dalšími sněmovními volbami,“ vysvětluje Jelínek. Faktem totiž je, že se možnosti, pokud jde o případná koaliční spojenectví, postupně zužují. Pokud Babiš vmanévruje tradiční levici do marginalizované pozice, po příštích volbách může zjistit, že nemá s kým vládnout.

Vyloučit proto nelze scénář, který zná velice dobře expředseda ČSSD Jiří Paroubek. Ten sice v roce 2010 vyhrál se sociální demokracií sněmovní volby, většinu ale neměl v dolní komoře s kým poskládat. „Koaliční potenciál zužuje prakticky jen Babišovo trestní stíhání. Kdyby je soud shodil, anebo kdyby ANO v případě nouze bylo ochotno netrvat na trestně stíhaném členovi vlády, může se situace odblokovat. Obě varianty přitom podle mne mohou časem nastat,“ reaguje na podobné úvahy Jelínek. Dotýká se tak toho nejspíš vůbec nejpodstatnějšího, pokud jde o možnosti a limity budoucího směřování hnutí ANO.

Je-li totiž stávající hegemon české politiky formací jednoho muže, nemůže se nikdo podivovat nad tím, že se ve veřejném prostoru řeší prakticky pouze jeho kauzy. Klíčové jsou dvě: Babišovo trestní stíhání v kauze Čapí hnízdo a peripetie týkající se evropských dotací a vlekle slabě ošetřený střet zájmů, který český premiér takřka ukázkově ztělesňuje. Volně navazuje dosud nejasný případ jeho syna, který loni plnil média slovy o údajném únosu na Krym. „Babišovo pobývání v politice je problém zejména pro politickou kulturu a vztah k pravidlům. Prostě premiér nechápající střet zájmů a vyšetřovaný orgány činnými v trestním řízení je ostuda. Jiná věc je Babišovo vládnutí. Zatím ve Strakovce manévruje uspokojivě, ale také se může stát, že jeho chaotický styl výkonu funkce může exekutivní struktury dlouhodobě poškodit,“ uzavírá politolog Jelínek.