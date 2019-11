Technologičtí giganti vládnou, stali se nedotknutelní. Jejich rozbití je nutností, tvrdí Tříska | info.cz

Máte čas sledovat současná politická rozhodnutí? Zvenčí se může zdát, že je čím dál více ohrožen takzvaný demokratický kapitalismus. Mám na mysli, jak se prezidentu Miloši Zemanovi například daří ovlivňovat, kdo smí být ve vládě, byť to nemá ve svých pravomocích.

Bohužel demokratický kapitalismus, ten, který jsme budovali, se začal rozpadat po celém světě. Částečně jsou za tím i technologie, ale světový trend je tu už mnoho let. Samozřejmě s tím, jak se rozpadá standardní systém politických stran, se zvyšuje loajalita k takzvaně silnějším osobnostem. Když to vztáhneme na Česko, panu Zemanovi ani panu Babišovi rozhodně nefandím, ale ve srovnání s jejich soupeři jsou alespoň osobnostmi. A je smutné, že nemají konkurenci.

Kdo jsou tedy vaši favorité?

Jako libertarián jsem samozřejmě volil Svobodné. Objevila se Trikolóra, ale spíš to vypadá, že k volbám nepůjdu. Nejsem ještě rozhodnutý.

Proč byste k volbám nešel?

Protože přestávám věřit systému.

S čím by měla přijít pravice, aby vás přesvědčila, že má cenu jít k volbám?

Jádro pudla vždycky bylo ve vlastnických právech. Ještě v reálném socialismu jsme si s Václavem Klausem a Tomášem Ježkem lámali hlavu, proč je tento systém tak neuvěřitelně nevýkonný, a pak jsme narazili na ekonomické teorie, které se zabývaly právě vlastnickými právy. Zjistili jsme, že dokud se nesáhne na vlastnická práva, veškeré reformy budou jen kosmetické. V dnešní době bych tento problém zkonkretizoval na globalizaci. Dnes se levice i pravice kupodivu shodnou na jedné věci, a to že globalizace je zločin – z důvodů ekonomických i politických. Bohužel, dnes tu vládnou celosvětoví technologičtí giganti.

Od vyznavače striktní ekonomické pravice mě tato výtka trochu překvapuje…

Vždy jsem hlásal, že vládní politika má být protržní, aby se co nejvíce blížila k takzvané dokonalé konkurenci. Tedy tržnímu prostředí, kde si konkuruje co nejvíce firem. Problém ale je, že technologičtí hráči jsou tak velcí, že jsou politicky nedotknutelní.

Jaké je řešení?

Rozbití gigantů.

To by ovšem byla regulace, která podle vašich dřívějších slov škodí světu, nebo ne?

To se vztahovalo k privatizaci, kdy jsme museli vytvořit zcela nový trh. V takových mimořádných situacích, jakou byla transformace celé ekonomiky, se stát musí zachovat dramaticky silně. Za jediným účelem, aby sám sebe jakožto plánovače hospodářství zničil. Takže uznávám, rozdělení gigantů by byl obří zásah státu, ale není zkrátka jiná možnost. K prohlášení, že regulace škodí světu, bych dnes doplnil, že škodí také příliš velké celky, ať už ekonomické, či politické. Souvisí to i s tím, že by se měla rozdělit i Evropská unie.

Celý rozhovor čtěte na E15 >>>