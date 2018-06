Telička: Kvůli podpoře od komunistů může mít vláda problémy v EU, vzdálíme se od evropských hodnot

Pro obraz Česka podle Teličky není podpora kabinetu od komunistů optimální, stejně jako skutečnost, že premiér je trestně stíhaný. Negativní obraz ale mají i vládní strany v jiných zemích EU, takže Česko tolik vynikat nebude. „Kdyby se to stalo před patnácti lety, zaduní to mnohem víc,“ řekl Telička.

Zásadní problém pro českou pozici v EU by podle něj nastal v případě, že by se do vládní politiky začal výrazněji promítat postoj KSČM. „Ne nutně v sociální oblasti, ale v otázkách, které bezprostředně souvisí s naším ukotvením v unii a jejím směřováním. Dostáváme se k otázkám zahraniční a bezpečnostní politiky, vztahu k Rusku nebo otázce svobody médií,“ řekl.

„Pokud by ta příští vláda měla programové prohlášení, které by se dívalo do budoucnosti, zaměřovalo se na postavení České republiky, její bezpečnost, její konkurenceschopnost, kdyby z toho čišela konstruktivnost, klidně i kritika, ale konstruktivní, kdybychom se pohybovali v nějakém hlavním proudu a nesklouzávali k extrémům, tak si myslím, že by se tolerance KSČM rozostřila. To pokud se tady ale nenaplňuje,“ řekl Telička.

Varoval také před tím, že vytvoření vládní koalice opřené o hlasy KSČM poškodí českou politickou kulturu, protože se země vzdálí od některých evropských hodnot.

Prezident Miloš Zeman ve středu Babiše podruhé jmenoval premiérem. Šéf ANO, jehož první jednobarevný kabinet v lednu nedostal důvěru a od té doby vládl v demisi, chce sestavit novou vládu s ČSSD, ve Sněmovně se chce opřít ještě o hlasy KSČM. Vznik koalice teprve musí posvětit ČSSD ve vnitrostranickém referendu. Pokud se sociální demokraté pro vládu vysloví, mohla by podle Babiše být jmenována na konci června a požádat Sněmovnu o důvěru 11. července.