Ticho kolem IT kauzy u Maláčové. Proč ji ČSSD drží a co ji čeká příští týden? | info.cz

Přestože se ještě na začátku týdne zdálo, že Janu Maláčovou čeká kvůli policejní akci perný týden a nové kolo boje o politické přežití, dnes můžeme konstatovat, že se prakticky nic nestalo. Tedy aspoň pokud jde o politické důsledky. Babiš dál napadá nejvýraznější tvář sociálních demokratů ve vládě, když tvrdí, že nezvládá řídit svůj resort, ale to není nic nového. A pokud Maláčová doufala ve společnou schůzku, zatím se nedočkala. Namísto toho jí premiér podle našich informací poslal další z řady „vytýkacích“ dopisů.

Pikantní ale zcela jistě bude pondělní jednání vlády, kde se Babiš s Maláčovou po týdnu opět osobně potkají. Premiér již avizoval, že od ní bude žádat vysvětlení, tentokrát ale nevyhoví ona jemu. Protože i kdyby chtěla cokoli sdělit, je kvůli policejnímu vyšetřování – jak již řekla v úterý novinářům – vázána mlčenlivostí.

Konflikt mezi Maláčovou a Babišem je přitom dlouhodobější, zásah na ministerstvu jej jen přiostřil. Jsme tak svědky poslední z dlouhé řady situací, které mají ministryni dostat do hluboké defenzivy. To si nejspíš uvědomují i sociální demokraté, pro které ale kauza Maláčové – aspoň zatím – není tématem k diskusi stranického vedení. Podle našich zjištění páteční předsednictvo řešilo jiné věci a stojí jednoznačně za svou ministryní.

Podle politického analytika Lukáše Jelínka je právě postup ČSSD pro pozici Maláčové klíčový. „Situaci může ustát, pokud bude mít podporu strany,“ říká jednoznačně a připomíná, že problémy s IT systémy na ministerstvu zdědila a sama se do ničeho nenamočila. „Neodstupuje ani trestně stíhaný premiér. Babiš si vybral Maláčovou za terč, poněvadž je nejvýraznější členkou jeho vlády, která si navíc nebere servítky a nevyhýbá se politickým soubojům. Nejspíš tušil, jakou pastí na Maláčovou je IT zakázka, a proto si s ní dopisoval, místo toho, aby problém spolu s ní a zbytkem kabinetu řešil. Dopisy může vždy předvést jako důkaz, že Maláčové chyby vytýkal,“ uvažuje Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ.

Situace podle něj hraje Babišovi do karet. Zmiňuje přitom tlaky, kterým Maláčová čelí z několika stran. „Od Maláčové se třeba odvrátila část občanské veřejnosti, jíž vadí její návrh reformy sociálních dávek,“ připomíná Jelínek. Dle jeho mínění to ale nemusí být fatální, pokud Maláčová bude ochotná vést o dávkách dialog. „Jejím stylem není sedět opatrně v koutě, naopak přichází s návrhy. Pak je přirozené, že občas narazí,“ nepochybuje politický analytik.

„Poptávka je po politicích,“ pokračuje Jelínek v rozhovoru, „kteří jsou vidět a nebojí se. Tento předpoklad Jana Maláčová splňuje. Kromě toho se může před typickým voličem sociálních demokratů hájit, že ji z jedné strany napadá Foldyna s tím, že je měkká a jde na ruku neziskovým organizacím, a na druhé straně samotné neziskovky, že je moc tvrdá.“ Podle Jelínka je to ale spíše tak, že Maláčovou dohání mizerný stav veřejné správy, která není s to zaměstnat a zaplatit špičkové odborníky, a tudíž se handrkuje se soukromými firmami.

„To je věc, která by se měla řešit na úrovni celé vlády, poněvadž v tomto je situace všech resortů stejná. ČSSD by měla situace využít a přijít s představou silného státu, který citlivé systémy neoutsourcuje,“ myslí si Jelínek. Což je nejspíš přesně to, co od Babiše požaduje samotná ministryně. A podle Jelínka jde ze strany ČSSD o podstatně rozumnější strategii, než dopřát předsedovi vlády skalp Maláčové. „Kdyby skončila, připravili by se sociální demokraté o svoji nejvýraznější političku, možná i příští lídryni a ukázali by, že jenom tančí, jak Babiš píská,“ uzavírá Jelínek.