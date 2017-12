Tlak na zveřejnění zprávy OLAFu o Čapím hnízdu sílí. Europoslanci si ji chtějí sehnat v Bruselu

Europoslanci z výboru pro rozpočtovou kontrolu si v lednu vyžádají zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo, pokud ji do 1. ledna nezveřejní české úřady. V tiskové zprávě to dnes uvedl europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ve čtvrtek řekla, že si její úřad nechává zpracovat právní analýzu, zda je možné materiál zveřejnit.

Vyšetřování OLAF se týká padesátimilionové dotace, kterou z evropských fondů získala farma Čapí hnízdo. Česká policie kvůli tomu obvinila 11 lidí, mezi nimi i premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedu poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka.

„Andrej Babiš získal veřejnou podporu, proto mají občané právo vědět, zda poskytnutí dotace bylo v souladu s předpisy Evropské unie,“ zdůvodnil Zdechovský požadavek europoslanců na poskytnutí zprávy OLAF.

Neobává se toho, že by zveřejnění materiálu mohlo ohrozit trestní řízení, které česká policie kvůli farmě vede. „Zda bude nebo nebude zpráva zveřejněná v žádném případě nemůže ovlivnit české vyšetřování. OLAF je nezávislý evropský orgán, který si dělal vlastní šetření a závěry v celé kauze. Pevně proto věřím, že české úřady nečekaly na závěry vyšetřování OLAF a taktéž v celé kauze provedly vlastní šetření,“ uvedl europoslanec.

O poskytnutí zprávy OLAF požádali v uplynulých dnech ministerstvo financí Piráti i TOP 09, zájem o zpřístupnění dokumentu vyjádřily i další sněmovní strany. Argumentují mimo jiné tím, že materiál je potřebný pro posouzení žádosti policie o vydání Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

ROP Střední Čechy schválil dotaci na projekt Čapí hnízdo v srpnu 2008. V červnu 2010 byla farma otevřena, Babiš ale její vlastnictví odmítal. V roce 2013 uvedl, že neví, komu Čapí hnízdo patří. V roce 2016 na schůzi Sněmovny řekl, že farmu vlastnili v době získání dotace jeho dvě děti a bratr partnerky.