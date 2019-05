Topolánek, Paroubek i Babiš v jednom videu. Osvěžte si českou politiku v unikátní animaci | info.cz

Mocenské pakty, vzestupy, pády... Člověk by mohl mít pocit, že tuzemská politika je jen pár ohraných tváří a stran, ale odehrálo se toho v ní už hodně. Tentokrát neřešíme ničí machinace, zákulisní dohody nebo skandály. Na vývoj v posledních dvou dekádách jsme se podívali trochu jinak, skrze volební modely agentury STEM. Nejsou to data, která by ukazovala vývoj den po dni, a nevyčtete z nich skutečné volební výsledky stran, ale dohromady dávají nepřerušenou časovou linku a základní trendy zachycují velmi dobře. Po turbulentní polistopadové fázi přišla integrace a dominance dvou stran – ODS a ČSSD. Pak rok 2010, kdy se znatelně začal projevovat nástup nových stran, a konečně příchod fenoménu ANO, na který dodnes žádný z politiků nedokázal najít odpověď. Projděte si zlomové okamžiky tuzemské politiky v naší animaci.