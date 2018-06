Trdelník je Čechů, černoška je nevhodná, píše politička Okamurovy SPD. Stánkaři chce diktovat, co má mít v reklamě

Místopředsedkyně SPD v Karlovarském kraji Věra Maříková má problém s reklamou před obchodním centrem Varyáda. Na stánku je tam fotografie černošské holčičky s trdelníkem. Maříková se o tom rozepsala na svém facebooku, kde konstatuje, že obrázek je pro ni „dosti nevhodný“. A při tom chybně argumentuje, že zmíněné jídlo je české. Upozornil na to server Aktuálně.cz .

Maříková píše, že se o věc začala zajímat na základě podnětu od rozhořčeného občana. Ten by totiž na stánku soukromé firmy radši viděl „českou dívenku“. Maříková mu ve svém facebookovém příspěvku sekunduje. „Když vezmu, že trdelník patří Čechům, tak zmíněná reklama je nevhodná,“ píše a zamýšlí se, jak majitele donutit, aby reklamu změnil.

Aktuálně.cz se s političkou SPD spojilo a ptalo se na podrobnosti. Maříková říká, že se na ní kvůli reklamě obrátilo několik lidí a že si na facebooku chtěla zjistit názory dalších uživatelů – jak se politici v podobných případech s oblibou hájí. Maříková dodává: „Trdlo je český pokrm. Když jsou mezinárodní festivaly o jídle, tak na těch, co jsem byla já, jsou Češi vždycky s trdelníkem.“

To samo je chybná úvaha, jelikož trdelník není český, jakkoli se ho tak snaží někteří stánkaři prezentovat, ale maďarský.

Příspěvek Věry Maříkovéautor: Facebook Věry Maříkové

Zmíněný server se kvůli případu spojil i s jednatelem společnosti, která stánek provozuje. „Jája, jak se ta malá sympatická slečna jmenuje, je Češka. Pokud jde jen o barvu kůže, tak my tam nevidíme rozdíl. Absolutně jsme neviděli důvod, proč tam tuto slečnu nedat, když se nám tato příležitost naskytla," řekl v odpovědi Radek Klein, který dodává, že pokud by podobně uvažovalo víc podnikatelů, možná by někteří Češi pochopili, „že barva kůže rozdíly nedělá“.

Politici a představitelé SPD se přitom podobných výroků dopouštějí takřka se železnou pravidelností. Terčem už jim byli Židé, Romové a téma holocaustu v táboře v Letech nebo homosexuálové. Trestní oznámení kvůli tomu padlo na Tomia Okamuru, poslance Miloslava Roznera nebo bývalého tajemníka hnutí Jaroslava Staníka. Některé výroky překračují hranici svobody slova a jsou trestné, jak pro INFO.CZ před časem potvrdil právník Aleš Rozehnal.

Dlužno podotknout, že SPD není jediná strana, jejíž členové mají talent na příkré a kontroverzní soudy na facebooku. Podobné přešlapy se daří například i komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi, který naposledy tento týden šířil nepodloženou poplašnou zprávu, že do pokrmu, kterým se v Hradci Králové přiotrávily desítky lidí, dal někdo jed a řečnickou otázkou při tom lidi pobízel, aby si domysleli, kdo to mohl být, když se jednalo „o kebab“. Svůj omyl později svedl na média, která ale o kauze informovala přesně a na základě vyjádření zdravotníků.