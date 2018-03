Třetí nejmocnější muž v USA Paul Ryan promluvil před poslanci. Sledujte dění ve Sněmovně ŽIVĚ

Ještě před vystoupením v dolní komoře českého parlamentu Ryan absolvoval v Senátu uzavřenou debatu se studenty a poté poobědval s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO), místopředsedou Sněmovny a šéfem ČSSD Janem Hamáčkem a českým velvyslancem v USA Hynkem Kmoníčkem.

Ryan dnes bude mluvit také v Senátu o roli USA v evropské bezpečnosti. Třetí nejvýše postavený americký politik by chtěl při svých schůzkách v Praze hovořit i o případu Rusa Jevgenije Nikulina, zadrženého v ČR v roce 2016 na základě amerického zatykače. USA usilují o jeho vydání, protože ho viní z hackerských útoků mimo jiné i na sociální síť LinkedIn. O jeho vydání má zájem i Rusko, a to kvůli internetové krádeži. Konečné rozhodnutí je na ministru spravedlnosti Robertu Pelikánovi, který v únoru řekl, že prezident Miloš Zeman žádal, aby byl Nikulin vydán do Ruska, nikoli do USA. „Samozřejmě, že o této věci budu mluvit. Pro naši vládu je to důležité jednoduše proto, že respektujeme zákon. Důvěřujeme tomu, že zákon dodrží také ČR,“ řekl Ryan.

Už v pondělí se předseda Sněmovny reprezentantů setkal s premiérem Andrejem Babišem. Setkání s prezidentem Zemanem v plánu není, Hrad Ryanovu nabídku odmítl.

Ryan si naplánoval svůj pobyt v Česku jako soukromou návštěvu. Část jeho programu je neveřejná.

Posledním ústavním činitelem Spojených států, který oficiálně navštívil Českou republiku, byl prezident Barack Obama v roce 2010. V Praze se tehdy konal americko-ruský summit, během něhož Obama s tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem podepsali smlouvu o omezení jaderných arzenálů. Oba státníci tehdy bilaterálně jednali i s tehdejším českým prezidentem Václavem Klausem.