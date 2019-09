Třicet let po revoluci nás rozděluje majetek i vzdělání. Do které z šesti tříd patříte vy? | info.cz

Česko je rozdělené. A to nejen na dva tábory při demonstracích, kdy jedni pískají na premiéra či prezidenta, druzí je za to odsuzují. Rozdělené je i navzdory svobodě, nabyté v roce 1989. 30 let od sametu se nedaří zdaleka všem stejně dobře či obdobně. A zdaleka ne všechny sny a cíle se po revoluci splnily. Sociální nůžky se rozevřely i v Česku, na jedné straně jsou elity a zajištěná střední třída, zformovala se i nová, nastupující kosmopolitní třída. A pak jsou tu důchodci, nezaměstnaní, samoživitelky, prodavačky či pracovníci mezi regály supermarketů a skladů. O rozdělení společnosti pojednává nová, unikátní studie Českého rozhlasu.