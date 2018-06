Tropy v květnu a zima na blátě? Šéf meteorologů nastínil, jak se v Česku změní počasí

Podle ředitele Českého hydrometeorologického ústavu Marka Riedera je počasí v Česku v posledních dvaceti letech extrémnější než v minulosti. A měnit by se mohlo i v budoucnu. Rider v rozhovoru pro Blesk.cz odhaduje, že tropy a sucho budou trvat od dubna do října a spíše než sníh můžeme v zimě očekávat déšť.

„Překvapujeme mě, že jaro skoro nebylo a ze zimy jsme přešli téměř do léta. Je to způsobeno dlouhodobě nadprůměrnými teplotami v dubnu a květnu,“ říká šéf českých meteorologů Mark Reider s tím, že duben byl nejteplejším měsícem v dějinách měření. Teplota se pohybovala pět stupňů nad dlouhodobým průměrem.

V rozhovoru ve studiu Blesk zmínil, že tropy z posledních týdnů mohou být projevem a potvrzením scénářů klimatických změn. „Z nich vychází, že by se měla prodloužit teplejší a sušší období, a to zhruba od dubna do října. Naopak vlhčeji by mohlo být od listopadu do března,“ uvádí.

Šéf meteorologů zároveň nevylučuje, že tyto změny by mohly být trvalé. „Extrémy se vyskytovaly i v minulosti, byly extrémně teplé nebo studené zimy, jara nebo léta. Nicméně četnost výskytů extrémních situací během posledních 20 let je skutečně vysoká. Je to téměř každý druhý rok,“ upozorňuje. Vyloučit zároveň nelze ani to, že letošní i budoucí léta budou teplejší, než bylo v minulosti běžné.

