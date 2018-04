Trumf vedení ČSSD před referendem o vládě: Může s ním spojit funkce, vyhráno by ale přesto nemělo

Špičky ČSSD a hnutí ANO dojednávají koaliční spolupráci, zatím ale stále není jisté, zda se dopracují ke shodě. I pokud by se tak stalo, zůstává před vedením sociální demokracie jeden velký úkol: přesvědčit o vládní spolupráci s ANO i své spolustraníky. Právě ti budou mít totiž poslední slovo v rámci vnitrostranického referenda, které je doslova časovanou bombou. Špičky strany by proto mohly přijít s trumfem: spojit hlasování se svými mandáty. Ztráty vedení v důsledku zamítavého výsledku referenda by se totiž straníci mohli bát ještě víc, než vlády s Babišem.

Poslední dny jasně ukazují, že ČSSD je v otázce spolupráce s hnutím Andreje Babiše stále citelně rozdělená. Ve středu vystoupili jako „rebelové“ senátoři, kteří chtějí, aby strana zamířila do opozice. První místopředseda Jiří Zimola jim v odpověď vzkázal, že jsou odstřihnutí od reality. Kritika ale zaznívá i z některých regionů. Ve vnitrostranickém referendu budou případně hlasovat všichni straníci, jejich hlasy budou mít stejnou váhu. Pro vedení sociální demokracie zůstává výsledek velkou neznámou.

Možností je vnitrostranické referendum na poslední chvíli obejít a neriskovat osud dojednané koalice. Už v minulých týdnech zaznívaly například obavy, že by mohlo být napadeno hackery a nějak ovlivněno. Takový krok by sice zachránil ČSSD vládní posty, ale ve straně by vyvolal bouři nevole.

Sociální demokraté, které INFO.CZ oslovilo, proto tuto možnost zatím zásadně odmítají.„Není důvod pochybovat o tom, že v případě, že dojde k dohodě na úrovni vyjednávacích týmů, bude následovat avizované referendum. Podle informací, které mám, je sociální demokracie na referendum organizačně připravena,“ tvrdí předseda Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček.

„O našem případném zasednutí ve vládě bude určitě rozhodovat vnitrostranické referendum, tak jak se na tom strana dohodla na svém sjezdu. Nevidím důvod k tomu, proč by nemělo proběhnout,“ domnívá se poslanec a bývalý člen vedení ČSSD Jan Birke. Stejně to vidí i současný místopředseda strany a zákonodárce Roman Onderka: „Nedokážu si představit, že by o případné vládní spolupráci s hnutím ANO, rozhodl jakýkoliv stranický orgán (předsednictvo či Ústřední výkonný výbor). Toto rozhodnutí náleží všem členům ČSSD ve vnitrostranickém referendu.“

Žádné technicko-organizační obtíže nepřipouští ani krajský tajemník KVV ČSSD Libereckého kraje Michal Wildner: „Věřím, že vystoupení představitelů ČSSD přinese další vyjasnění pozic, podporu atd. Za sebe jsem názoru, že všechny útoky a kritika na postup vyjednávačů jsou velmi špatné, pozice ČSSD je jasná a pokud referendum bude zmařeno a účast ve vládě odmítnuta, potom mám obavy o pozici i osud ČSSD.“

„Hlasování, když bylo přislíbeno, proběhne,“ odpověděl pro INFO.CZ hejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Pokus obejít vnitrostranické referendum by byl problematický i podle politologa Lukáše Jelínka, který má k sociální demokracii blízko. „Myslím, že by si Jan Hamáček netroufl obejít vnitrostranické referendum. Zvlášť, když několikrát zopakoval, že proběhne. Kdyby něco takového udělal, tak by to pro něj bylo horší, než kdyby referendum dopadlo špatně. Myslím, že bude stranu přesvědčovat velmi vydatně, aby případnou dohodu přijala. Myslím, že bude on i jeho kolegové objíždět republiku a apelovat na členy,“ vysvětluje politolog v rozhovoru pro INFO.CZ.

Jan Hamáček by ale podle něj mohl přijít s jiným plánem: dát hlasování ještě větší váhu tím, že s ním spojí i otázku svého setrvání v čele partaje. „Může mít v ruce silný trumf. Umím si představit, že by v nějaké fázi, pokud to bude nutné, dokázal tento trumf vytáhnout,“ domnívá se Jelínek.

„Posílil by tím šanci na schválení návrhu v referendu, protože myslím, že jestli se něčeho bojí sociální demokraté víc, než toho, že by to špatně dopadlo s hnutím ANO, tak toho, že by přišli o pracně sestavené nové vedení,“ dodává politolog. Určitá úleva z toho, že se partaji podařilo navolit nové vedení, byla patrná i na jejím sjezdu. Hamáček přispěl i k rozhodnutí sjezdu, že vůbec bude s hnutím ANO o vládní spolupráci vyjednávat.

„Kdyby mu hodně záležela na tom, aby dohoda prošla, tak by ji mohl spojit se svou osobní pozicí. Aniž bych nyní odhadoval, jak by to dopadlo,“ uzavírá Jelínek.

Předseda ani místopředseda ČSSD na dotaz, zda by mohli s podobným plánem přijít, do zveřejnění článku neodpověděli.

I pokud by tak Hamáček – a případně i Zimola – učinili, není jisté, zda by to mělo pro všechny straníky zásadní vliv. „Rozhodnutí o tom, zda výsledky referenda spojit s fungováním vedení, nechávám zcela na jeho členech, pro mě nic takového nutné není. Rozhodující v mém hlasování v referendu bude, zda bude členem vlády trestně stíhaná osoba, či nikoliv,“ tvrdí poslanec Ondřej Veselý. Dlužno podotknout, že není zdaleka jediný, kdo má s Andrejem Babišem kvůli jeho stíhání problém. A hnutí ANO ani náznakem nepřipouští, že by si kabinet bez svého předsedy dokázalo představit.