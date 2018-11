Tu reportáž jsem neviděl. Nezajímá mě to, celá kauza je vykonstruovaná, opakuje Faltýnek

Jak se vám líbí ve vysoké politice? A nemyslím ani tak poslední dva nebo tři dny, ale celkově…



Je to obrovská zkušenost. Všichni vědí, že jsem se posledních osmadvacet let angažoval v komunální politice v Prostějově, nikdy jsem se ale nechtěl politikou živit. V Prostějově jsem byl roky zastupitelem za Zemědělskou stranu, za sociální demokracii, následně také za hnutí ANO. A je fakt, že v komunální politice je to naprosto odlišné.

Řeší se praktické problémy, je to o lidech, se kterými se většinou znáte. Debata nebo spor tam na rozdíl od centrální politiky není pravo-levý, nehraje se tam na to. A na centrální úrovni podstatně méně platí podání ruky. To je, řekl bych, ten hlavní rozdíl. Jinak stále tvrdím, že jsem do centrální politiky nechtěl, Andreji Babišovi jsem to ostatně asi rok rozmlouval.



Jedním z definičních znaků politiky je střet, konflikt. Jak v tomto ohledu funguje váš poslanecký klub? Zvnějšku se to často jeví tak, že funguje jako jeden muž, že v něm nejsou střety, že funguje jako dobře promazaný stroj, který je řízen… Chci se vás tedy zeptat, čelíte uvnitř klubu nějakým třenicím, rozporům, krizím?



Je to variabilní, záleží na tom, co se řeší. Hodně vypjatá byla například debata týkající se naší nominace do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zrovna tak mohu uvést několik konkrétních zákonů. Například zrušení karenční doby. To je přesně ta věc, na kterou v klubu zdaleka nepanoval jednotný názor. Přestože jsme se k tomu zavázali v koaliční smlouvě, řada poslanců s tím měla problém.



Šlo hlavně o poslance, kteří jsou velcí zaměstnavatelé, ti s tím měli zásadní problém. Vydiskutovali jsme si to, a nakonec postupovali jednotně. A musím také říct, že pouze výjimečně máme závazné hlasování. Přesto to zatím vždycky dopadlo tak, že jsme se byli schopni shodnout. Takže ano, klub je jednotný. Ale určitě to není pokaždé jednoduché.

Umíte si představit, že by se v rámci těchto debat uvnitř klubu dostal Andrej Babiš do menšinového postavení a ten klub hlasoval jinak, než chce on?



Ano, umím.



A vy osobně, dostáváte se s ním do konfliktu?



Mnohokrát.



A jak to vypadalo? Odešel jste vždycky poražený?



Ne. S panem Babišem diskutuji dvacet let. Moje osobní zkušenost je taková, že když jde o debatu racionální a odbornou, tak on umí ustoupit. I když to tak nemusí vypadat. Už ve firmě jsem s ním zažil spoustu debat, kdy byl schopen říct, ano, udělal jsem chybu, uznávám to. Skoro by se dalo říct, že to je na denním pořádku.



Po loňských sněmovních volbách se v zákulisí tvrdilo, že jste preferoval vládu na půdorysu parlamentní většiny složené z hnutí ANO, SPD a KSČM. Nakonec jste sestavili menšinovou koalici s ČSSD. Jak se vám s ní vládne?



Nemáte pravdu. Já jsem preferoval variantu s ODS. Myslím si totiž, že programově mají tyto dvě strany k sobě nejblíže. ODS s námi ale do koalice nechtěla. Byly tady tudíž dvě možnosti: buď vláda s podporou SPD a KSČM, anebo menšinová vláda s ČSSD podporovaná KSČM. A zase: uvnitř hnutí ANO kolem toho byla velká debata. Část poslanců byla pro variantu s SPD, část pro koalici se sociální demokracií.

A jak se vám tedy se sociální demokracií vládne?



Tak my máme zkušenost s vládou se sociální demokracií už z minulého volebního období. A pokud bych srovnal třeba koaliční rady z minulého volební období a ty současné, řekl bych, že je to o lidech.



To je vaše klasická rétorická figura…



Není to rétorická figura. Já nechci být konkrétní, ale taková je moje zkušenost. Dneska jsou sice jiné poměry, oproti minulému volebnímu období jsme ve většinovém postavení, ale mám za to, že přístup lidí, se kterými se vyjednávala koaliční smlouva, byl prostě jiný než za Bohuslava Sobotky. Nechci Sobotkovi nasazovat psí hlavu, myslím si ale, že právě on může z velké části za volební neúspěch ČSSD. Namísto toho, abychom společně prodali úspěchy minulé koaliční vlády, začala ČSSD od jistého momentu neustále hledat konflikty. Voliči to ale nakonec neocenili.



Pokud bych se ještě vrátil k situaci v hnutí ANO. Bude fungovat i poté, co Andrej Babiš odejde z politiky?



Tak ta situace samozřejmě může nastat. Je to otázka času. Shodou okolností jsem tento týden mluvil s Petrem Vokřálem, který má spolu s Tomášem Macurou za úkol připravit programovou konferenci, na které bychom měli projednat dlouhodobější program hnutí. Jednou určitě nastane moment, kdy předseda řekne „končím, jdu do důchodu“.



Přestože to bude těžké, tak to hnutí musí být na takovou chvíli připraveno a musí v politice pokračovat. A jsem si jistý, že bude za dané chvíle schopné vygenerovat nového předsedu. Už dneska tady vidím osobnosti typu právě zmíněného Vokřála nebo Macury, ale i dalších, kteří by mohli do pozice šéfa hnutí přirozenou cestou dorůst. Neříkám, že je jich spousta, ale několik jich tady zcela jistě je.

Pojďme k aktuální politické krizi. Umíte si představit, že vyústí v odchod Andreje Babiše z pozice premiéra?



Osobně si to neumím představit. Pro mě, tedy pro člověka, který byl aktérem této kauzy, znám ji zvenčí i zevnitř, se nic nemění. Mám na ní pořád stejný názor. Nikomu ho nevnucuji, avšak vzhledem k tomu, že znám celý případ poměrně detailně, jsem přesvědčený, že jde od začátku o uměle vyrobenou záležitost, která je někým zadaná.



To, co se děje tento týden, je pouhým pokračováním. Jde o oživení kauzy, někdo ji potřebuje znovu protáhnout mediálním prostorem, navíc v čase, kdy se chystají oslavy 17. listopadu. Říkám pořád totéž: když jsem si před rokem a půl přečetl svoje obvinění, první, co mě napadlo, bylo, že jde o příběh, který jsem já nezažil. Zároveň ale musím tedy smeknout, je to velmi chytře vymyšlené.



Vy si opravdu myslíte, že je to celé vykonstruované na něčí zadání?



Jsem o tom přesvědčený.



To je samo o sobě dost silné tvrzení…



Ano, zní to tvrdě. I tak jsem o tom ale přesvědčený. Samozřejmě nedokážu říct, kdo zatím může stát, na druhou stranu Andrej Babiš a hnutí ANO naštvalo hodně lidí nejen v politice, podle mě jde o obrannou reakci systému, který tady fungoval pětadvacet let. Za sebe a na svém osobním případě mohu ale s klidným svědomím konstatovat, že jde o nesmyslné obvinění.



Ostatně pokud jde o mě, konstatoval to již také státní zástupce. A jsem přesvědčený, že je pouze otázka času, kdy se to potvrdí i u ostatních a celé to spadne. A to, co vyšlo najevo tento týden, se mi jeví pouze jako poslední křeč před definitivním rozuzlením celého příběhu.

A co tedy říkáte na tu pondělní reportáž televize Seznam?



Musím se vám přiznat, že jsem si ji ani nepustil. Vím, že to bude znít divně, mě to ale nezajímá.



V jakém slova smyslu?



Celou kauzu, sakum prásk, beru jako vykonstruovanou, proto se tím ani nemíním zabývat. Byl jsem dvakrát vydaný sněmovnou, byl jsem trestně stíhaný, zažil jsem si a dodnes zažívám reakce lidí, a v podstatě už jen čekám, až to celé spadne. Jsem přesvědčený, že z toho bude jedna velká blamáž.



Na druhou stranu to ale přece musíte řešit. Nejste odpovědní pouze Poslanecké sněmovně, ale také veřejnosti. A pokud někde zazní podezření, že byl unesen syn premiéra, nemůžete se tvářit, že se nic neděje…



Jistě. Avšak znovu říkám. Přestože je to vykonstruovaná a někým chytře zadaná kauza, věřme v systém nezávislé policie, státního zastupitelství a soudu. I teď říkám, nechme to na policii a státním zastupitelství.



Ale tady je přece otázka, zda se tím policie zabývá dostatečně. Jak se podle vás novináři dostali k adrese bydliště Andreje Babiše mladšího ve Švýcarsku? Pouští někdo zevnitř policie z nějakého důvodu informace novinářům?



Jak to mám vědět. Na to nemám co říct. A je otázka, kdo, jak a s jakými cíly média ke svým bojům zneužívá. Může to být také práce obžaloby, vytvořit skrze média nátlak. A řeknu vám svou osobní zkušenost s médii: pokud novinář dvacetkrát nebo třicetkrát zopakuje o Faltýnkovi, že má konflikt s Babišem, tak se to stane obecně známou informací, která začne žít reálným životem přesto, že se k tomu Babiš ani Faltýnek nikdy v podobném duchu nevyjádřili.

A co si myslíte o tom, že Andrej Babiš obviňuje média z hyenismu kvůli tomu, že zavlekly do případu jeho syna, přitom to byl přece naopak premiér, kdo na něj přepsal svůj majetek a tudíž ho do celého případu zavlekl…



Já to nevím. Nehodnotím to nijak. Je to věc pana Babiše, pokud to někoho zajímá, musí se zeptat jeho.



Jaká byla podle vašich informací vlastně základní motivace Andreje Babiše ke vstupu do politiky. Nebylo to aspoň z části proto, jak tvrdí někteří jeho kritici, tedy že si chtěl ochránit své zájmy a rozšířit své podnikání?



Ale vždyť je to přesně obráceně. Výsledek je přesně opačný. Jeho bývalé firmy jeho politickým angažmá trpí. Tím, že vstoupil do politiky, se jeho bývalé firmy dostaly pod úplně jiný drobnohled.



Pokud jde ale třeba o dotace, tak ty Agrofertu rostou. Ta křivka před rokem 2013 a po něm vypadá dost jinak…



Ano, to je pravda. Avšak otázka je, proč. Pokud se podíváte na zemědělské dotace, jsou v celé Evropě stejné. Všude se vyplácí platba na hektar. Pokud má někdo padesát tisíc hektarů, bere padesát tisíc hektarů krát pět tisíc korun. A pokud se během pěti let tato firma rozroste na sto tisíc hektarů, dostává dvojnásobné dotace. Je to logické a nemá to nic společného s politickým angažmá Andreje Babiše. Souvisí to s akvizicemi, s investováním, s růstem firem. Vím, o čem mluvím, sám jsem akvizice patnáct let dělal.

Jaký je váš vztah s prezidentem Zemanem?



Můj osobní vztah s Milošem Zemanem je dobrý. Protože má sloní paměť, tak si pamatuje, že jsem byl před dvaceti lety lídrem ČSSD v Prostějově, vyhrál jsem poměrně dramaticky volby a následně jsem nešel dělat starostu, protože jsem řekl, že se chci i nadále živit prací. No, a Miloš Zeman si to dodnes pamatuje. Obecně také platí, a říkám to dlouhodobě, že jsem Miloše Zemana vždycky podporoval. Je to názor, který jsem vždy prosazoval uvnitř hnutí ANO. Sám jsem ho také v obou prezidentských volbách volil.



A jak tedy hodnotíte například tolik kritizovaný výběr lidí, které vyznamenává?



Je to jeho právo a zodpovědnost.



Žádnou kritickou poznámku k tomu nemáte?



Je to jeho zodpovědnost.



A co říkáte na námitku, že je rozdává lidem, kteří mu jsou loajální, případně svým přátelům. Ať už z kultury, nebo třeba z politiky. Zmínit mohu třeba exministra zemědělství z jeho vlády Jana Fencla…



Tak zrovna Jana Fencla já si nesmírně vážím. Udělal hodně pro české zemědělství v čase, kdy jsme vstupovali do Evropské unie. Mimo jiné vybojoval možnost navýšení výsadby vinohradů. Což po vstupu do unie už nemůžeme. Na rozdíl od jiných ministrů zemědělství zrovna Fencl svému resortu rozuměl.



Na Miloše Zemana se ptám mimo jiné proto, že pokud by vládě byla vyslovena nedůvěra, může se vrátit zpět do hry. Jak byste třeba reagovali na požadavek, abyste ve svých řadách hledali jiného člověka na post premiéra.



Stát se může cokoli. Ale znovu opakuji: v souvislosti s touto kauzou si neumím představit, že bychom na takový požadavek přistoupili. Pro hnutí ANO je jediným premiérem Andrej Babiš. A musím říct, že mě samotného překvapilo, jak jednotně k tomu klub v úterý přistoupil. Náš názor v tom zůstává pořád stejný.