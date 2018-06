Tuhý míří na Slovensko. Vláda z policejního prezidenta udělá velvyslance, píší servery

O odchodu Tuhého na Slovensko se spekuluje několik měsíců. V polovině dubna Lidové noviny přinesly informaci, že jde o hotovou věc a čeká se jen na to, až se vyřeší otázka, kdo bude příští ministr vnitra, který policejního prezidenta ustanovuje do funkce. To, že přestup Tuhého do diplomacie je prakticky jistý, potvrdily v dubnu redakci INFO.cz dva důvěryhodné zdroje.

Podle serverů Aktuálně.cz a Neovlivní.cz Babišova vláda opravdu odchod policejního prezidenta na post českého velvyslance v Bratislavě schválila. Tuhý by se měl postu ujmout, jakmile mu příští rok na jaře vyprší mandát v čele policie.

Oficiálně vláda zatím o rozhodnutí nic nezveřejnila, mlčí i Tuhý. Ještě v květnu nicméně policejní prezident tvrdil, že nikam neodchází a žádnou oficiální nabídku na jiný post nedostal. Dnes na twitteru sdělil, že k tomu nemá žádné nové informace.

Vyjádření policejního prezidenta: k tématu odchodu z funkce policejního prezidenta jsem se již opakovaně veřejně vyjádřil, aktuálně nemám žádné nové informace. — Policie ČR (@PolicieCZ) 21. června 2018

Letos skončil ve funkci také ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ke konci května pak odešel ředitel pražské policie Miloš Trojánek, přesunul se na pozici krajského policejního ředitele na Vysočině. Trojánek se v minulosti opakovaně zastal podřízeného, který vyšetřuje kauzu Čapího hnízda, v níž je obviněn Babiš.