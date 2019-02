Turecký ambasador pro INFO.CZ: Možnost návratu odsouzených Čechů tu stále je

Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, kteří pobývají ve vězení v Turecku kvůli kooperaci s kurdskými milicemi, mají stále šanci, že se podívají domů před uplynutím jejich trestů. V rozhovoru pro INFO.Cz to zmiňuje turecký velvyslanec v Praze Ahmet Necati Bigali. Potvrzuje také, že zřejmě dojde k nové vojenské operaci Ankary proti Kurdům na severu Sýrie. Podle něj Ankara spusí útok „ve správný čas“, který ale nesouvisí s odchodem amerických vojáků ze země.

V tureckém vězení nyní pobývají dva čeští občané, Markéta Všelichová a Miroslav Farkas, kteří byli odsouzení za spolupráci s milicí syrských Kurdů YPG. Mají šanci dostat se v dohledné době do Česka?

Oba byli na základě důkazů shledáni vinnými z kooperace s milicemi YPG, které jsou odnoží Strany kurdských pracujících (PKK). My tuto organizaci považujeme za teroristickou. Soud je proto poslal do vězení na šest let a tři měsíce, což posléze potvrdil nejvyšší soud, čímž je rozsudek definitivní.

Lidé z české exekutivy ale mohou požádat turecké kolegy o vydání obou odsouzených. Pro což mezi našimi zeměmi existují odpovídající mechanismy. Nedokážu samozřejmě říct, jak by Češi s takovou žádostí v Turecku pochodili, ale možné to určitě je.

Je vhodné poznamenat, že oba zmínění popírají jakoukoli účast na činnosti YPG. A říkají, že jim šlo jen o humanitární pomoc. Také bych rád citoval lídry YPG, kteří tvrdí, že jejich organizace je autentickým hnutím syrských Kurdů...

Ne, milice YPG byly před lety přímo založené šéfy PKK. Pro toto tvrzení máme jasné důkazy. Obě organizace mají navíc stejnou ideologii. I stejné cíle.

Chci ale jasně říci, že my nebojujeme s Kurdy jako takovými, ale jen s teroristy. V Turecku žije více než deset milionů osob kurdského původu (podle střízlivých odhadů jich je zhruba 13 milionů – pozn. redakce), které turecký stát žádným způsobem nediskriminuje.

I zde je na místě podotknout, že četní Kurdové hodnotí situaci jinak. Nicméně, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan loni ohlásil novou vojenskou operaci proti území syrských Kurdů. Co si pod takovým oznámením představit?

Máme se Sýrií více než devět set kilometrů dlouhou hranici. A nechceme, aby území hned za ní ovládaly skupiny, které považujeme za teroristické. Proti nim vystupujeme, my neplánujeme invazi do Sýrie. Respektujeme syrskou suverenitu i územní integritu. I proto jsme teď nově navázali se Syřany kontakt, vyměňujeme si kromě jiného zpravodajské informace.

A jak Turecko na severovýchodě Sýrie zasáhne? Přejede s tanky celé území syrských Kurdů?

Dobře víme, kde jsou tábory teroristů, se kterými bojujeme. Nechceme žádné ztráty, nebojujeme s civilisty.

Chystají se turečtí vojáci obsadit celé kurdské území?

Ne, budou operovat jen v některých částech regionu, jen na vybraných místech. Znovu, nemá to být invaze. Chceme jen, aby nepřátelské milice nekontrolovaly oblasti u našich hranic.

Myslíte si, že k operaci na severu Sýrie opravdu dojde? Nebo šlo jen o rétorickou figuru?

Nemyslím si, že šlo pouze o slova. Předpokládám, že k operaci dojde, jinak by jí prezident neohlašoval. Turecko podle všeho jen čeká na správný čas…

… a ten přijde s odchodem amerických vojáků ze syrského území?

Ne, tím se Turecko opravdu neřídí.

Máte informace o tom, že by turecká spravedlnost žádala o vydání některé osoby, která se teď nachází v Česku? Na základě mezinárodního zatykače? Česká justice podobnou zkušenost s tureckými úřady měla loni v případě kurdského předáka Sáliha Muslima.

Tento muž je jedním z předních teroristů YPG, respektive PKK. Byl tu zadržen loni v únoru a my žádali jeho vydání. Naneštěstí, naši čeští přátelé – přesněji řečeno soudy – nám v této věci nevyhověli… Pokud vím, v tuto chvíli žádný jiný, tedy námi vydaný mezinárodní zatykač týkající se Česka a zde pohybujících se osob neexistuje.

V Česku působí organizace Mozaiky o.s., které šíří myšlenky Fethullaha Gülena – islámského duchovního, kterého prezident Erdogan i turecké úřady obviňují z nejrůznějších nepravostí. Sledujete je?

Žádné kontakty s nimi neudržujeme. Vím ale, že jsou slabí. Nepočetní, málo aktivní. Ano, jsou mezi nimi i lidé z Turecka. Upozornili jsme na ně českou vládu s tím, že může jít o gülenisty. Tedy následovníky Fethullaha Gülena, kteří stvořili teroristickou organizaci.

I na působení gülenistů a jejich reálný vliv se názory liší. Nicméně, požádali jste oficiálně české úřady, aby této organizaci zakázaly činnost?

Ano, požádali.

Sami turecké úřady potvrdily, že zpět do země dopravily některé gülenisty. Objevily se zprávy, podle kterých byli mnozí z nich spíše uneseni než vydáni. Dovolte otevřenou otázku: hrozí, že by k podobným operacím došlo i v Česku?

Ne, v žádném případě ne.