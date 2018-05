Ukrajinci se Šlachtovým exdetektivem zadrželi i českého diplomata. Musel se vrátit do Prahy

Aktuálně.cz se odvolává na čtyři zdroje z Kyjeva a české diplomaticko-bezpečnostní komunity. Podle nich měl být diplomat M. P. zadržený spolu s bývalým detektivem ÚOOZ při pokusu o prodej odposlouchávací techniky. Informaci potvrdila i ministerstva obrany a zahraničních věcí.

Jelikož M. P. disponuje diplomatickým pasem, ukrajinské úřady jej po zadržení propustily. Krátce nato měl být stažen zpět do Česka. Incident by mohl poškodit pověst českého Ministerstva obrany. Resort totiž M. P. nominoval do zastoupení NATO, kde měl na starost logistiku.

„Česká republika vyslala jako dobrovolný příspěvek do styčné kanceláře NATO v Kyjevě svého civilního experta na logistiku. Jeho působení na Ukrajině bylo již ukončeno, je zpět v Česku a momentálně čerpá dovolenou,“ konstatoval pro Aktuálně.cz mluvčí resortu obrany Jan Pejšek.

České úřady původně potvrzovaly jen jednoho zadrženého. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové to tak původně tvrdili i Ukrajinci. „Nicméně o necelé dva týdny po jeho zadržení obdržel náš zastupitelský úřad v Kyjevě informace, z nichž vyplývá, že byl ukrajinskou stranou zadržen i civilní expert působící ve styčné kanceláři NATO v Kyjevě, který tam byl vyslaný ministerstvem obrany,“ sdělila webu.

Podle zdrojů z NATO se M. P. mohl stát obětí zpravodajské hry. Nekalé chování jim totiž na něho nesedí. Jiný zdroj zase tvrdí, že diplomat měl dodávat kontakty druhému zadrženému Luďku Vokálovi. Toho Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) stíhá kvůli podezření z několika trestných činů. Souviset mají s jeho angažmá v ÚOOZ v době, kdy ho vedl Robert Šlachta, a kauzou Vidkun.