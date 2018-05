Ultimátum komunistů kvůli zahraničním misím ANO překvapilo. Filip si to musí vyříkat s Babišem, tvrdí Brabec

Místopředsedu ANO Richarda Brabce překvapilo dnešní vyjádření KSČM, že nemůže podpořit vládu, která bude mít v programovém prohlášení posílení zahraničních misí. V postoji k zahraniční politice se ANO s KSČM lišilo, vyjádření KSČM ale tento rozpor dostalo do kategoričtější polohy, řekl dnes Brabec ČTK. O záležitosti podle něj budou muset jednat předsedové ANO a KSČM Andrej Babiš a Vojtěch Filip.

Filip dnes po jednání vedení KSČM prohlásil, že pokud by závazek k posilování zahraničních vojenských misí zůstal v programovém prohlášení případné menšinové koaliční vlády ANO a ČSSD, KSČM by ji nemohla podpořit.

Brabec uvedl, že o záležitosti zatím ví pouze z médií, KSČM dosud ANO oficiálně neinformovala. "Osobně pro mě a asi i pro kolegy je to překvapení," řekl. O rozdílném postoji ANO a KSČM k zahraniční politice podle něj obě strany věděly, i proto nejednaly o vládní koalici, ale pouze o toleranci vlády ze strany komunistů.

"Dnes se to dostalo do daleko kategoričtější pozice. A především je potřeba, aby si pan předseda Filip sednul s panem předsedou Babišem a ty věci si řekli, jak opravdu byly míněny," řekl Brabec. Podle něj je třeba zjistit, jaký je přesný rozsah toho, co KSČM vadí.

Jednání Babiše s Filipem by se podle Brabce mohlo uskutečnit v příštím týdnu. Na dohodu je ale podle místopředsedy ANO ještě čas, protože KSČM dnes oznámila, že o případné toleranci vlády rozhodne až po 15. červnu. V ten den by ČSSD měla zveřejnit výsledek vnitrostranického referenda o tom, zda do vlády s ANO vstoupí.