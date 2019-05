Umírající matce jsem nemohla pomoci a sama zemřu na rakovinu. Poslankyně chce Čechům umožnit eutanazii | info.cz

Poslankyně za ANO Věra Procházková chce dát nemocným Čechům možnost zvolit si smrt. Eutanazii chce do české legislativy zakomponovat po vzoru Lucemburska a příslušný zákon hodlá mít hotový do konce roku. Říká, že to dluží svým zemřelým příbuzným i sobě. V otevřeném rozhovoru pro Blesk Zprávy prozradila, že sama nejspíše zemře na rakovinu a ráda by měla možnost rozhodnout o své smrti.