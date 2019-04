Unikátní patentovaný projekt českých vědců se prosadil ve světové soutěži start-upů | info.cz

Co to pro vás znamená?

Pro naši společnost to bylo hlavně ověření si určité výjimečnosti projektu RIOCATH v celosvětovém měřítku. Ukázalo se, že se dokáže zviditelnit v každé konkurenci. Účast nasamotném finále v Paříži nám ukázala, že těžiště současných inovativních záměrů, realizovatelných z úrovně malého podnikání, je v oblasti informačních technologií.

Projekt RIOCATH, který sice tak zprvu zpočátku vznikal „v garáži“ tam byl jako jeden z mála z oblasti tzv. life technologies, které už svými počátečnímu náklady řádově vyššími, než to je v případě IT oblasti, přeci jen patří do trochu jiné kategorie. Nicméně možnost porovnání těchto dvou „světů“ byla pro nás cennou zkušeností.

Princip RIOCATH jste vyvíjeli ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Kdo vývoj financoval?

Na vývoji unikátního patentu dvouplášťového tubulárního systému se finančně podílely desítky malých investorů a vedle nich také tři akcionáři institucionálního typu. Celkově je do projektu již na investováno přibližně 80 miliónů korun, z toho necelá polovina do nemovitého majetku. Výzkum a vývoj trvá už 7 let a nyní se dostaváme do fáze, že veškerá snaha se přetaví v konkrétní produkty.

Po dokončení klinických testů urinárního katetru a jeho uvedení na trh cena společnosti vzroste, přemýšlíte s kolegy, jakým směrem se budete ubírat?

RIOCATH GlOBAL a.s je mateřská korporace a hlava celého holdingu RIOCATH. Naším cílem je vybudovat novou národní značku s globálním dosahem, která se prosadí na poli inovativní medicíny. S tím souvisí i ekonomická perspektiva mateřské společnosti, její akcie bychom rádi přibližně za pět let uvedli na světové finanční trhy. Strategie pro bližší budoucnost je pro RIOCATH jasná. Významnou část budoucích zisků realizovaných v příštích třech až čtyřech letech hodláme reinvestovat do rozvoje infrastruktury skupiny RIOCATH. A samozřejmě také do výzkumu a vývoje dalších zdravotnických prostředků založených na našem základním patentu.

Na konci ledna 2019 jste oznámili 1. etapu prodeje akcií společnosti Riocath FNDB a.s., kterou jste nedávno ovládli. Jaký byl cíl tohoto kroku?

1. etapa prodeje akcií RIOCATH FNDB a.s. měla za cíl prověřit možnost získat aktiva pro další rychlý rozvoj jednotlivých projektů skupiny RIOCATH. Díky těmto penězům můžeme postupně pracovat na dalších projektech, vedle urinárních katetrů, které právě certifikujeme.

Očekávali jste tak velký zájem? Plánujete i 2.etapu prodeje akcií?

Zájem o akcie jsme očekávali, medicínská oblast je investičně mimořádně atraktivní a lákavá. Důvodem je hlavně rychle se rozvíjející oblast technologií, které umožňují velké a naprosto zásadní pokroky v léčbě závažných onemocnění. To, že ale bude zájem až tak velký hned od začátku, nás přesto zaskočilo. Už jenom proto, kolik zdánlivě podobných finančních produktů je v současné chvíli na finančních trzích. Rychlý prodej celé 1. etapy během dvou dnů nám potvrdil správnost našeho postupu. Nyní už probíhá 2. etapa prodeje akcií.

Vaše unikátní řešení zaujalo jak odbornou, tak laickou veřejnost. Kdy se s ním pacienti potkají v praxi?

V této chvíli probíhá certifikace urinárních katetrů, od kterých očekáváme, že budou znamenat pro pacienty přelomové skokové zlepšení kvality života. Jejich užívání by mělo omezit infekce, které s sebou katetrizace často přináší. Stejně tak by RIOCATH katetry měly odstranit bolestivost a traumatizaci tkání. V závěru tohoto roku bychom je měli mít klinicky odzkoušené, certifikované a připravené k uvedení na trh. K pacientům by se to mohly ve větší míře dostat na počátku roku 2020. První zkušenost s unikátní konstrukcí RIOCATH ale získají ti nejmenší pacienti s bolavými bříšky. Za několik měsíců totiž na trh uvolníme rektální rourku používané při střevní kolice u kojenců.

Nezvažujete vybudovat vlastní zdravotnické zařízení zaměřené primárně na urologii?

Produkty postavené na konstrukčně – technologické platformě RIOCATH mají specifické vlastnosti a věříme, že budou měnit některé zaběhlé léčebné i diagnostické postupy. Zejména proto je jedním z našich cílů vybudovat experimentální lůžkové zdravotnické zařízení, ve kterém by probíhalo léčení a převedení pacientů s porušením míchy z běžných, dnes používaných katetrů, na katetry RIOCATH a všechno, co s tímto procesem souvisí. K tomu je totiž nezbytné připravit pro pacienty individuální rekondiční a léčebné programy. Po přeléčení chronické infekce, která tyto pacienty často trápí zejména v oblasti močového ústrojí je také nezbytné působit na jejich pozitivní motivaci a změnit celkové psychické naladění. Prostě zvýšit jim chuť do života tak, aby měli důvod dlouhodobě udržet všechny výhody, které jsou s aplikací našich katetrů spojeny. Naším hlavním cílem je lepší péče o pacienty.