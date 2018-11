Únos Babišova syna je „divoká konspirace“, tvrdí Zeman. Vláda podle něj kvůli tomu nepadne

„Nečekejte ode mě, že budu reagovat jako detektiv-amatér a ptát se, jak je možné, že syn z prvního manželství je údajně unášen na Krym. Mně to všechno připadá jako divoká konspirace,“ řekl Zeman pro TV Nova s tím, že je třeba nejdříve zjistit fakta a zveřejněné informace dokázat.

„Pokud něco napíší česká média, kterým nevěřím ani nos mezi očima, tak je rozhodně dobré nepodlehnout jejich možná právě dezinformacím,“ prohlásil prezident, který se dlouhodobě netají skepsí vůči českým médiím.

Že by nejnovější kauza vedla k pádu vlády, si prezident nemyslí. „To by se muselo stát, že by některému politikovi selhaly nervy, což se samozřejmě stát může, v historii už takové případy máme. Jako člověk, který byl třicet let obdobné situaci, mohu pouze Andreji Babišovi doporučit, aby mu ty nervy neselhaly,“ řekl Zeman.

Prezident se v rozhovoru pro TV Nova rovněž vymezil proti případným protibabišovským demonstracím. „Jestli teď ti Jurečkové a další organizují nějaké demonstrace, aniž by se ve skutečnosti vědělo, o co jde, tak je to jenom znak jisté politické ubohosti,“ tvrdí Zeman.

Šest opozičních stran – ODS, TOP 09, Piráti, SPD, KDU-ČSL a STAN – se dnes shodlo na vyvolání hlasování o nedůvěře vládě. Dohromady mají ale pouze 92 poslanců, pro vyslovení nedůvěry vládě jich je třeba 101.

Opozice rovněž Babiše vyzvala, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce, což ale premiér odmítl. Vysvětlení a rezignaci premiéra chtějí i opoziční strany v Senátu. Vládní ČSSD chce od Babiše vysvětlení, podle předsedy Jana Hamáčka strana nevylučuje žádný další postup.

Kauzu, která otřásá tuzemskou politickou scénou, odstartovali novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík, kteří na serveru Seznam Zprávy v pondělí uveřejnili rozhovor se synem Andreje Babiše – Andrejem Babišem juniorem.

Babišův syn serveru Seznam Zprávy řekl, že jeho otec chtěl, aby kvůli kauze Čapí hnízdo zmizel z Česka. Uvedl také, že k farmě Čapí hnízdo podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Babišův syn zároveň řekl, že se v minulosti kvůli konfliktu s policií dostal do Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), kde se setkal s psychiatričkou Ditou Protopopovou. Letos kandidovala v komunálních volbách za hnutí ANO a její posudek měl podle médií pomoci Andreji Babišovi mladšímu, aby se vyhnul trestnímu stíhání. Protopopová po zveřejnění informací na funkci zastupitelky Prahy 8 rezignovala.

Po vypuknutí kauzy Čapí hnízdo manžel Protopopové Petr údajně odvezl Babišova syna na ukrajinský poloostrov Krym, který anektovalo Rusko.

ANO nemá koaliční potenciál. Jediné východisko z krize budou nové volby, míní politolog

Babiš v minulosti uváděl, že v době, kdy farma Čapí hnízdo získala padesátimilionovou dotaci, vlastnili farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky a nynější manželky Moniky Babišové.

Reportáž s vyjádřením svého syna označil dnes Babiš za hyenismus, vnímá ji jako snahu ho zničit a dostat z politiky. Babiš řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a z Česka odjel dobrovolně. Dlouhodobě psychicky nemocná je prý i jeho dcera z prvního manželství, která rovněž figuruje v kauze Čapí hnízdo.