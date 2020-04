Ustojí restaurace a kluby krizi? Majitele dusí nejistota a šetří, kde to jde | info.cz

ANKETA | Vláda Andreje Babiše začátkem týdne zveřejnila plán, kterým se chce řídit při postupném uvolňování obchodů, restaurací a služeb do provozu. Pivnice, restaurace, bary a kluby budou moci otevřít jako jedni z posledních. Až 25. května zpřístupní své zahrádky, teprve 8. června také vnitřní prostory. Oslovili jsme několik majitelů a provozovatelů brněnských hospod, klubů a barů s tím, aby nám popsali, co to pro ně znamená a jakým způsobem tak dlouhému uzavření svých provozoven čelí.

Martin Ján a Zdeněk Hugo Póč (Pivnice 8, Brno - Žabovřesky)

Co pro vás tak dlouhá doba, během které máte zavřeno, znamená? Jaký je váš komentář ke zveřejněnému plánu vlády?

Otevřeli jsme zhruba před dvěma roky malou hospodu a zaměřili se na kvalitní pivo. Docela rychle jsme se etablovali a vytvořili relativně stálou a zároveň dostatečně širokou skupinu hostů, díky kterým hospoda prosperovala. To všechno padlo ze dne na den na nulu a asi netřeba zdůrazňovat, že pro malý provoz bez delší historie to není vůbec nic dobrého.

Pivnice 8autor: Martin Ján

Co lze říct na plán vlády? Tak asi jen to, co říkal Jan Hamáček – jediný kdo má plán, je virus. Některé vládní kroky nám připadají zvláštní a nekoncepční, ale nezbývá, než je respektovat, ačkoliv by se nám mnohem více zamlouval plán, který vládě a veřejnosti předložila Hospodářská komora, kde se s otevřením provozoven počítalo koncem dubna.

O kolik přijdete peněz na tržbách?

Uzavření hospod ze dne na den pro nás v březnu znamenalo škodu v desítkách tisíc na naraženém pivu a dalším zboží podléhajícím zkáze. Nebyla šance se na to jakkoliv připravit, bylo to k vzteku, protože by k přípravě na situaci stačil den či dva. Po dobu uzavření provozu jinak samozřejmě přicházíme o sto procent tržeb jako všichni ostatní.

Ustojíte takový výpadek (a jak dlouho případně), aniž by to pro vás znamenalo krach?

Nejsme naštěstí zatíženi dluhy či úvěry a máme ještě další zdroje příjmů, čili doufejme, že to přežijeme. Jako řádní hospodáři jsme si vytvořili nějakou rezervu. V létě ale už každopádně potřebujeme mít otevřeno. Asi jako každý.

Jak jste na situaci museli zareagovat? Vyjednáváte například slevu na nájmu?

Dlouho jsme nechtěli z hygienických důvodů a taky kvůli shromažďování lidí otevírat tzv. okýnko, ale situace byla neudržitelná a tento týden ve čtvrtek jsme se rozhodli zařídit se podobně jako v jiných hospodách tohoto typu. Slevu na nájmu nám nabídli už na začátku karantény sami majitelé prostor a jsme jim za to vděční.

Kolik máte (měli jste) zaměstnanců? Propouštíte?

Máme dva zaměstnance a je důležité vládu pochválit, že umožnila tzv. kurzarbeit, díky kterému si udržíme naše lidi i po dobu uzavření provozu. Dlužno říct, že je to jeden z mála skutečně podpůrných a dosažitelných vládních kroků, který funguje i pro běžné malé podnikatele, na rozdíl od různých covidů 1 až 100.

Otevřete své provozy po pandemii v původním rozsahu?

Rozhodně.

Co by pro vás mohl udělat stát, případně město, kde spatřujete možnosti, pokud jde o minimalizaci následků krize?

Víme, že město zvažuje odpuštění nájmu provozům v městských prostorách. Na jednu stranu je to sympatické a chápeme to jako nezbytné u neziskových či kulturních provozů, jako jsou například divadla. Na druhou stranu je to silně diskriminační pro všechny ostatní podniky a může to výrazně pokřivit situaci na trhu. Bylo by dobré, aby v tomto stát či město šli podobnou cestou jako třeba některé skandinávské země – například ve Švédsku stát přispívá za určitých podmínek až padesát procent na nájem, to by nám, společně s dalšími možnostmi, jak co nejrychleji vrátit vše do původních kolejí, přišlo fér.

--

Lukáš Stara (Fléda klub)

Co pro vás tak dlouhá doba, během které máte zavřeno, znamená? Jaký je váš komentář ke zveřejněnému plánu vlády?

My vlastně ani nevíme, jak dlouhá ta doba bude. Je to mimořádně nejisté období, zcela bez příjmů, pouze s nákladovými položkami. Je to šílené. Jelikož jsme jeden z největších klubů v České republice, můžeme po včerejšku opět jen věštit z křišťálové koule, protože provoz našeho klubu je rentabilní při pěti stech lidech. My chápeme restriktivní opatření a víme, že zdraví je to nejcennější, co máme. Ale taky bohužel jediné, co zatím od vlády víme, je, že jsme zavření jako první a budeme otevření jako poslední.

Fléda klubautor: Fléda klub

Nic víc, žádná podpora nad rámec plošných opatření, přitom my budeme moci podnikat až kdoví kdy… V našem podnikání se střetává mnoho profesí, ať už jsou to technici, kreativci, grafici, zvukaři, osvětlovač, hudebníci… Těm všem dáváme možnost výdělku.

O kolik přijdete peněz na tržbách?

V březnu předpokládáme ztrátu na tržbách 2,9 milionu, v dubnu také 2,9 milionu, v květnu je předpoklad 2,5 milionu.

Ustojíte takový výpadek (a jak dlouho případně), aniž by to pro vás znamenalo krach?

Věřím, že to ustojíme. Nyní máme spočítáno, že s tím, co máme, vydržíme do přelomu května a června. A pak zcela jistě musí přijít nějaká forma pomoci, ať už ze strany města či státu. Je potřeba si uvědomit, že klubová sezona má několik vrcholných měsíců, kdy hlavní sezonní měsíce jsou říjen až prosinec a březen až květen. A o to jsme nyní přišli, pokud budeme před létem na nule a přes léto nebude vidina příjmů, jelikož zde nemohou být ani přesunuté koncerty z jarní sezony kvůli limitaci počtu návštěvníků. Bude to opravdu velmi, velmi zajímavé…

Jak jste na situaci museli zareagovat? Vyjednáváte například slevu na nájmu?

Šetříme, kde to jde, rušíme, co se dá, odkládáme platby a splátky, kde je to možné, komunikujeme s úřady. Musíme ovšem taky plánovat program, i když vlastně nevíme, kdy bude aplikovatelný, protože například u nás nemá smysl s kapacitou, jakou máme, dělat koncerty kapel s návštěvností pod 500 návštěvníků, protože je to nerentabilní.

Naštěstí máme osvíceného majitele, který se nás snaží podporovat, ovšem i jeho peněženka není bezedná a musí splácet bance splátky. Pravděpodobně to dopadne tak, jak nyní prosazuje vláda, kdy se náklady na nájem rozdělí rovnoměrně mezi majitele, nájemce a stát.

Kolik máte (měli jste) zaměstnanců? Propouštíte?

Sedm na smlouvu, osm OSVČ, kde jim Fléda tvoří osmdesát procent jejich příjmů. Také máme až třicet sezónních brigádníků.

Nepropouštíme, a pokud bychom jednou museli, bude to opravdu až jedno z posledních opatření. Nebylo by fér „trestat“ někoho, kdo celé roky skvěle odvádí svou práci, jen proto, že to nyní situace, kterou nikdy nikdo nezažil, vyžaduje. Opravdu by to byla až poslední věc, ke které bych přistoupil, takže dokud bude na výplaty, nebudou výpovědi. Snad se věci do podzimu vrátí do normálu.

Otevřete své provozy po pandemii v původním rozsahu?

Pokud to situace dovolí, tak se o to budeme snažit. Nicméně cesta ke stavu před pandemií bude delší, než si nyní myslíme. Bohužel se obáváme, že zastropování maximálního počtu návštěvníku na akcích bude uvolňováno velmi dlouho a spíš pozvolně… To je skoro jisté.

Začínáme se smiřovat s tím, že tyto restrikce zasáhnou i podzimní sezonu a co je také jisté, v lidech bude panovat přirozená ostražitost ze shlukování se na veřejných akcích, což se projeví v prodeji vstupenek.

Co by pro vás mohl udělat stát, případně město, kde spatřujete možnosti, pokud jde o minimalizaci následků krize?

Uvědomujeme si, že stát tuto situaci nezpůsobil a sám ji musí složitě čelit. Ovšem není možné, aby to v Česku vypadalo, že zde neexistuje ministr kultury, ministerstvo kultury, a od vlády po letech placení daní a odvodů slyšíme jen to, že náš segment bude první zavřený a poslední otevřený. Takhle by to v civilizované zemi nemělo fungovat.

Fléda klubautor: Fléda klub

Například v Německu kancléřka Merkelová okamžitě jako jednu z priorit vyhlásila masivní injekce do kultury, protože kulturu zdravý národ potřebuje ke svému životu. A ta první pomoc v Německu nebyla tak komplikovaná a byla rychlá a ke všem i například v Berlíně. Tady slyšíme o tisíci miliardách napumpovaných do ekonomiky, ale v zásadě na program COVID (I a II) kulturní instituce nedosáhnou (když tedy pomineme fakt, že bychom si půjčovali na sanaci něčeho, co jsme nezpůsobili, ale museli jsme se tomu podřídit – což naprosto chápeme v zájmu zdraví všech).

A pokud by na tyto programy dosáhly, tak akorát oddálí svůj problém, tedy že budou muset splácet za období bez příjmů. Regenerace bude v celé společnosti složitá a nejen kultura potřebuje okamžitou přímou pomoc. No, a záchranný balíček ministerstva kultury ve výši jedné miliardy, to nemá smysl ani komentovat…

Diametrálně odlišný přístup vůči nám nyní projevuje magistrát a Odbor kultury města Brna, kde si spolupráci velmi pochvalujeme, komunikace zde funguje. Mluvíme například o možnosti zrychleného vyplacení splátek provozních dotací, či o bezúročné půjčce splatné z budoucích provozních dotací. I o drobnostech, které nejsou zásadní, ale pomůžou, jako třeba výše poplatků za zahrádky, parkovací místa atd. Doufáme, že nás město nenechá v nesnázích a vkládáme do něj své naděje.

--

Jan Vlachymský (gastronomická skupina Lidi z Baru)

Co pro vás tak dlouhá doba, během které máte zavřeno, znamená? Jaký je váš komentář ke zveřejněnému plánu vlády?

Jsme moc rádi, že známe nějaké konkrétní datum a můžeme podle toho plánovat – ta nejistota v minulých týdnech byla vlastně mnohem složitější. Ta doba pro nás znamená samozřejmě zásadní výpadek příjmů, ale bereme to docela pozitivně – v celém týmu se totiž objevila spousta dobrých nápadů, jak ty tržby nahradit a co dělat. Takže jsme napsali knihu a vytváříme deskovou hru, rozjeli jsme fashion brand a šijeme trička, vozíme lahvované koktejly po celém Brně, vaříme obědy, spustili jsme online supermarket, natáčíme podcast… Je toho hodně.

Bar, který neexistujeautor: Michael Lapčík

O kolik přijdete peněz na tržbách?

Předpokládáme, že přijdeme o přibližně 25 milionů korun do začátku června.

Ustojíte takový výpadek (a jak dlouho případně), aniž by to pro vás znamenalo krach?

Jsme přesvědčení, že to do června ustojíme, byť to bude znamenat velké zadlužení. Otázkou je, jakým způsobem bude vypadat provoz v barech v následujících měsících. Hodně ale sázíme na stánek „Na Brno dobrý“, který každoročně v létě provozujeme na náměstí Svobody a máme tušení, že letos by ty venkovní provozy mohly být ještě navštěvovanější.

Jak jste na situaci museli zareagovat? Vyjednáváte například slevu na nájmu?

Někteří pronajímatelé se sami ozvali pár dnů po vyhlášení nouzového stavu a nabídli slevy, s jinými jsme ještě nemluvili, ale určitě budeme muset. Naše první kroky byly hlavně prokreačním směrem i najít co nejvíce různých věcí, které můžeme dělat, a které nám můžou přinést aspoň nějaké tržby. Jak už jsem řekl, šijeme trička, píšeme knihy, vytváříme deskovou hru, rozvážíme potraviny… V rámci naší Zázračné limonády, která byla zaměřená čistě na gastro, jsme urychlili vývoj brainhack nápoje Osmička, který začínáme prodávat na konci měsíce.

Kolik máte (měli jste) zaměstnanců? Propouštíte?

Celkem máme 150 zaměstnanců, nepropouštíme a nebudeme. Jsme přesvědčeni, že by to byla zásadní chyba, pracovali jsme osm let na budování jednoho z nejprofesionálnějších barmanských týmů v republice a rozpustit ho teď by bylo velmi krátkozraké. Předpokládáme, že pokračujeme dál v plné sestavě.

Otevřete své provozy po pandemii v původním rozsahu?

Ano, počítáme s tím.

Co by pro vás mohl udělat stát, případně město, kde spatřujete možnosti, pokud jde o minimalizaci následků krize?

Na straně města vidíme velmi slibné jednání s iniciativou Gastro žije, která má za cíl umístit posezení do velké části veřejného prostoru, tak aby zákazníci mohli konzumovat venku. Jsou zde samozřejmě obavy z toho, že návrat do vnitřních prostorů nebude tak rychlý, i když to bude povolené, a toto by velmi pomohlo. Pokud mám správné informace, mělo by to klapnout a ze Svoboďáku tak bude „jedna velká zahrádka“.

Slastautor: Michael Lapčík

Brno obecně své gastroprovozy velmi podporuje a komunikuje s nimi, myslím, že po uvolnění se bude určitě všemožná podpora řešit. Co se státní podpory týče, největší podpora, která bude dávat smysl, je zaměřená na pracovní místa – ne jenom teď, ale i v budoucnu. Od konkrétních návrhů jsou tu asi jiní, ale například snížení či odpuštění povinných odvodů na nějakou dobu by bylo velmi prospěšné.

--

Lukáš Provazník a Radek Ceyp (Malt Worm, Ochutnávková pivnice)

Co pro vás tak dlouhá doba, během které máte zavřeno, znamená? Jaký je váš komentář ke zveřejněnému plánu vlády?

R.C.: Pochopitelně se dalo předpokládat, že gastro zařízení se budou otevírat jako poslední, takže nás to nepřekvapilo. Znamená to pro nás to, co pro všechny. Čekat.

L.P.: Znamená to, i když máme otevřené výdejní okýnka, že naše tržby jsou hodně podprůměrné. Celková karanténa je samozřejmě pochopitelná, ale proč jsou otevřené např. hobby markety, nebo květinářství?

O kolik přijdete peněz na tržbách?

R.C.: Na tržbách samozřejmě za tu dobu přijdeme o statisíce.

Ustojíte takový výpadek (a jak dlouho případně), aniž by to pro vás znamenalo krach?

R.C.: To záleží na dalších faktorech. Nejdůležitější je pro nás splácení nájemného. Máme dvě pivnice. Jednu pronajatou od města a druhou od soukromníka. Zatím nájmy platit nemusíme, ale pokud je po nás budou požadovat zpětně, tak by to mohlo znamenat i krach.

L.P.: Druhou pivnici jsme otevřeli teprve nedávno, vložili do ní spoustu peněz (část vypůjčených od banky) a očekávali, že se nám od března začnou vracet. Celkové fixní i další náklady jsou vysoké, ale několik týdnů až měsíců se dá asi zvládnout.

Jak jste na situaci museli zareagovat? Vyjednáváte například slevu na nájmu?

R.C.: O slevě na nájmu zatím nevyjednáváme. V OP (město) čekáme, co se bude dít. U MW (soukromník) jsme domluveni, že nemá cenu něco řešit, pokud nevíme, jak dlouho bude podnik zamachlovanej.

L.P.: Město pozastavilo placení nájmu, což je dobře. Ale zůstává otázka, jak se k tomu postaví po konci karantény.

Kolik máte (měli jste) zaměstnanců? Propouštíte?

R.C.: Měli jsme deset zaměstnanců a část jsme z pochopitelných důvodů museli propustit.

Otevřete své provozy po pandemii v původním rozsahu?

R.C.: No doufáme, že ano.

Co by pro vás mohl udělat stát, případně město, kde spatřujete možnosti, pokud jde o minimalizaci následků krize?

R.C.: Město by samozřejmě podnikům, které platili pravidelně a včas, mělo za dobu nečinnosti pronájem odpustit.

Malt Wormautor: Lukáš Provazník

L.P.: Stát by mohl, podobně jako na západ od nás, živnostníkům, drobným, malým a středním podnikatelů pomoci hlavně finančně, aby byla zachována rozmanitost nabízených služeb. Ideální by byla přímá finanční pomoc, případně plošné bezúročné půjčky, daňové prázdniny, nebo něco podobného. Obávám se, že v tom zůstaneme sami, spolehneme se na podporu našich hostů a postupně budeme splácet dluhy, které v době karantény utěšeně rostou.

--

Robert Banovský (klub Melodka)

Co pro vás tak dlouhá doba, během které máte zavřeno, znamená? Jaký je váš komentář ke zveřejněnému plánu vlády?

Pro nás jako hudební klub pořádající téměř výhradně koncerty je to obrovská rána. Uzavření přišlo přesně v začátku jarní klubové sezóny, kdy se v klubech tvoří rezervy na léto, kdy míváme zavřeno.

O kolik přijdete peněz na tržbách?

To samozřejmě záleží na celkové době uzavření, ale je to v řádech mnoha stovek tisíc až jednotek milionů.

Ustojíte takový výpadek (a jak dlouho případně), aniž by to pro vás znamenalo krach?

Samozřejmě se snažíme to ustát, nějaké rezervy máme, nicméně opět vše závisí na době, po jakou budou opatření trvat. Pro kluby je v podstatě k ničemu, pokud by se opatření měla uvolnit na léto, kdy máme zavřeno. Pro nás pak začíná sezóna až v září, spíš v říjnu.

Jak jste na situaci museli zareagovat? Vyjednáváte například slevu na nájmu?

Zareagovali jsme maximálním možným snížením všech nákladů, nicméně vše omezit nejde. O nájmu vyjednáváme, ještě nemáme nic potvrzené.

Kolik máte (měli jste) zaměstnanců? Propouštíte?

Měli jsme šest zaměstnanců na hlavní pracovní poměr, dva už jsme museli propustit. Pak máme další pracující na dohody, ti od nás teď nedostávají nic, ale samozřejmě si nemůžeme být jistí, jestli se k nám vrátí.

Otevřete své provozy po pandemii v původním rozsahu?

V to doufáme. Ale téměř v polovině případů u nás vystupují zahraniční umělci, takže i když budou provozy opět otevřeny, nutně to neznamená, že se ve stejný čas otevřou i hranice. To pro nás může znamenat další ztráty.

Co by pro vás mohl udělat stát, případně město, kde spatřujete možnosti, pokud jde o minimalizaci následků krize?

Nebudeme chodit kolem horké kaše, je to jednoznačně finanční podpora. Pak také úlevy na daních, státních odvodech a podobně.

--

Stanislav Mělníček (klub Favál)

Oznámená možnost otevření klubů 8. června pro nás znamená absolutní zastavení provozu na tři měsíce. Zejména březen a duben představují nejsilnější měsíce jarní sezóny, ze kterých je potřeba část zisku odložit na „přežití“ léta až do startu podzimní sezóny v září. Místo toho nám zůstaly utopené náklady na domlouvání a následné rušení akcí, propagaci, letenky pro zahraniční DJs, apod.

Rovněž aktuálně uváděný limit padesáti návštěvníků je pro první fázi (jak dlouhou?) po otevření klubu dost omezující podmínkou pro úvahy o možné dramaturgii versus finanční proveditelnosti případných akcí.

Palčivým fixním nákladem je samozřejmě nájem prostor. Zatím jsme vyčkávali, jak se k věci postaví vláda a parlament, jestli nebude nějaké celkové moratorium jako na úvěry. Prozatím avizovaná možnost odkladu placení nájmu v čase příliš neřeší to podstatné, a sice nutnost vydělat a zaplatit celou částku nájemného, byť o pár měsíců později.