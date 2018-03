Útok kyselinou v Plzni: Žena zranila několik lidí, policie ji zadržela

V jednom z nočních podniků v Plzni dnes dopoledne zaútočila zřejmě žena na tři lidi chemikálií, pravděpodobně šlo o kyselinu. Dva muže a ženu, kteří utrpěli zranění, převezli záchranáři do nemocnic. Muže na urgentní příjem plzeňské fakultní nemocnice, asi čtyřicetiletou ženu přepravuje vrtulník do pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na Kliniku popáleninové medicíny. ČTK to řekli policejní mluvčí Pavla Burešová a Robin Šín ze Zdravotnické záchranné služby.