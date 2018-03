Utýrání malé holčičky: Obžalovaná pěstounka má intelekt na hranici mentální retardace

Pětadvacetiletá pěstounka z Rokycan, která se u soudu v Plzni zpovídá z utýrání svěřeného dvouletého děvčátka, má smíšenou poruchu osobnosti a hluboce podprůměrný intelekt na hranici mentální retardace. V soudní síni to dnes řekli znalci, kteří zkoumali ženin stav. Pěstounku obžaloba viní z toho, že svou neteř loni od srpna týrala a na začátku října, v den druhých narozenin holčičky, jí nejméně třemi ranami páskem způsobila těžká poranění hlavy. Dítě o několik dní později v nemocnici zemřelo na otok mozku a krvácení do mozku.

Ženě hrozí za týrání svěřené osoby a těžké ublížení na zdraví až 16 let vězení. Soud pokračuje příští týden.

"S touto povahovou výbavou paní není vhodnou pěstounkou," řekla psycholožka a soudní znalkyně Karolína Malá. Poznamenala ale, že praxe sociálně právní péče je taková, že se dbá na to, aby děti, které nemohou být s rodiči, mohly být umístěny alespoň v širším rodinném kruhu. Psychický stav příbuzenských pěstounů se nemusí prozkoumávat. Samotný podprůměrný intelekt k výchově dětí stačí, uvedla znalkyně.

U obžalované ženy ale s kolegou psychiatrem zjistili smíšenou poruchu osobnosti, emoční nestabilitu, špatné sebeovládání, sklony k afektivnímu jednání a agresi či velmi sníženou frustrační toleranci, tedy míru odolnosti. Znalkyně také vysvětlila, proč se žena chovala násilnicky jen vůči staršímu ze dvou svěřených dětí. Mladší půlroční neteř byla méně problémová, její krmení bylo snadné, zatímco dvouleté děvčátko špatně jedlo a polykalo. Jídlo se mu mixovalo, aby ho pozřelo. To mohla žena vnímat jako komplikaci.

U výslechu na policii pěstounka vypověděla, jak jí rozzlobilo, když se jí rozbil mixér na přípravu jídla. Popsala také, jak dítě za neposlušnost, pláč nebo odmítání jídla fackovala, strkala i kousala.

Prezident Asociace náhradních rodin ČR Vladimír Patera řekl, že u příbuzenských pěstounů skutečně žádná metodika neukládá sociálním pracovnicím zkoumat psychologický profil pěstounů. "Praxe je ale taková, že mnohde si sociální pracovnice situaci víc prověřují a zjišťují okolnosti," uvedl. V případě pěstounky z Rokycan se podle něj mohla na situaci podepsat její komplikovanost a působnost několika různých úřadů z různých měst.

Dvě děvčátka, která obžalovaná a její manžel dostali do pěstounské péče, byly děti mužovy sestry. Ta má celkem sedm dětí, tři nejstarší jsou v pěstounské péči u ženiných rodičů, dvě u nepříbuzné pěstounské rodiny. Dvě nejmladší děvčátka, která dostali manželé z Rokycan do péče loni v červenci, byla předtím v zařízeních pro děti v Praze a na jihu Čech. Do péče je svěřovaly soudy v Příbrami a Písku. Sociální pracovnice z Rokycan provedly v rodině loni v červenci dvě kontroly, neshledaly žádné problémy, uvedla loni v říjnu vedoucí sociálního a zdravotního odboru městského úřadu Blanka Kohoutová.