V Brně opět propukl nelítostný boj o kuličky z orloje. Lidé kvůli suvenýru kladli do stroje pasti

Technické sítě Brno zaznamenaly v poslední době několik případů, kdy lidé vložili do časostroje na náměstí Svobody různé ručně vyrobené pomůcky. Pomocí nich chtěli zachytit kuličku s logem hokejové Komety, kterou časostroj vydával od 23. dubna do 5. května každou hodinu od 11:00 do 23:00. Bylo to na počest toho, že hokejová Kometa letos obhájila titul. Časostroj vydal celkem 169 kuliček.