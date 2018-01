V čele ODS zůstane Fiala. S přehledem obhájil mandát a vyzval k odmítnutí Zemana

Silnou pozici prvního muže ODS signalizovaly už nominační konference, na nichž získal podporu ze všech krajů. ODS je po říjnových volbách sice druhou nejsilnější parlamentní stranou, má však pouze 25 poslanců.

Fiala bezprostředně po volbě řekl, že je zaskočen a dojat a výsledek vlastně nečekal. Považuje ho za čest a závazek. "Slibuji, že vás ani voliče nezklamu," uvedl Fiala.

Fiala označil svůj mandát za silný, což ho podle jeho slov překvapilo vzhledem k tomu, že už není ten, kdo má ODS zachraňovat. Strana je už podle něj stabilizovaná a mohly se objevit pochybnosti o cestě, kterou jí chce dál vést. Odkázal tak zřejmě na kritiku Václava Klause mladšího, který po sněmovních volbách uvedl, že ODS by měla být výrazněji pravicová. Výsledek hlasování tak podle Fialy znamená, že delegáti dali jeho směřování podporu.

Ve svém nominačním projevu slíbil silnější ODS i nárůst voličů v dalších parlamentních volbách. Připomněl, že když se před čtyřmi lety stal předsedou strany, společně s členy ODS museli zachraňovat právo na existenci strany a holý politický život. V současnosti je podle něj strana ve zcela odlišné situaci, z čehož vychází i jeho představa o dalším směřování ODS.

Fiala se ve svém kandidátském projevu vymezil vůči Andreji Babišovi i Miloši Zemanovi. Podle předsedy ODS chce šéf hnutí ANO Andrej Babiš vládnout sám, přestože nedostal od voličů žádný mandát na jednobarevnou menšinovou vládu. Fiala dodal, že pokud se předsedovi hnutí ANO nechce vládnout v koalici nebo neumí vládnout v koalici, má tento úkol přenechat někomu jinému.

"Respektujeme mandát hnutí ANO od voličů. Ale opakuji: on osobně (Babiš) ani hnutí ANO nedostali od voličů České republiky žádný mandát na jednobarevnou vládu. To je podle mě také nezpochybnitelný fakt. Tento fakt by měly respektovat všechny politické strany, měl by ho respektovat prezident republiky. Občanská demokratická strana takovou vládu nepodpoří ve druhém ani ve třetím ani v žádném jiném kole," uvedl Fiala.

Podle něj navíc Babiš neprojevil žádnou seriózní vůli k většinové koalici. "Skutečnost je taková, že hnutí ANO si pro uspořádání Poslanecké sněmovny zřídilo již zmíněnou koalici s SPD a KSČM. Tato koalice i s podporou Pirátů zajistila hnutí ANO úplný monopol nad managementem sestavování vlády. Bereme to na vědomí," podotkl Fiala.

Fiala také uvedl, že se přítomní sice nemusí shodnout na ideálním nástupci v prezidentském úřadu, je však přesvědčen, že se shodnou na tom, že si současný prezident "potřebuje odpočinout".

"Shodneme se na tom, že současný způsob výkonu funkce prezidenta naši společnost rozděluje," řekl Fiala. Z úřadu, který podle předsedy ODS v demokratické tradici vždy představoval noblesu Zeman udělal pokleslou reality show a ke konci mandátu místy i tragikomedii. Prezidentem jsou navíc občas zpochybňovány některé klíčové strategické zájmy České republiky, řekl rovněž Fiala.