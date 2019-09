„V Češích pořád žije obdiv k vojenské technice.“ Dny NATO přilákaly desetitisíce lidí | info.cz

REPORTÁŽ | Sama chodí o holi, ale šestikilometrovou trasu od vlaku z ostravského Mošnova na letištní plochu, kde o víkendu probíhaly dny NATO, zvládla spolu s desítkami tisíc dalších lidí ráda. To proto, že si takto Ludmila Beránková chodí připomínat tátu, jehož nepoznala. Byl letcem RAF, odešel dřív, než se narodila a patří k té zhruba pětině lidí, co se nevrátili. I proto jí vehnalo slzy do očí letecké vystoupení pilota nadzvukového stíhacího gripenu Iva Kardoše a akrobatického letce Martina Šonky. „Sice pláču, ale jak vidíte, tleskám,“ dodala Beránková, která si nenechala ujít jediný ročník Dnů NATO. Ty letošní navíc proběhly ve znamení dvacetiletého výročí našeho vstupu do aliance.

Sunout se krok za krokem v úzkém koridoru hodinu a půl na parném slunci v davu desítek tisíc dalších lidí nikomu z návštěvníků letošních Dnů NATO nevadilo. Stejně jako v minulých ročnících. Letos se ovšem mimořádně vydařilo počasí, takže návštěvnost podle pořadatelské agentury Jagello 2000 překonala za celý víkend hranici 220 tisíc lidí. A mnozí neváhali jet do Mošnova až z Berouna či z Plzně jen na otočku. Taky se tu mísila polština, slovenština, ruština, angličtina, maďarština a němčina.

Dny NATO na Ostravsku jsou prostě každoročně velká událost, kterou nezřídka provází i světové premiéry či derniéry. Letos se tu poprvé představil, byť ne na obloze, nový český letoun firmy Aero Vodochody. A někteří piloti končili svou pracovní kariéru.

„Vadí mi tu jen to, že je tu víc komerčních stánků než těch, kde máte šanci dostat se třeba k pilotům. Uvítala bych taky fotokoutky, kde by se s nimi děti mohly vyfotit nebo aspoň s pilotní čepicí. Ale jinak je to krásná akce,“ popsala Kateřina Linková, která s mužem a se synem marně stála frontu právě na jednoho z českých testovacích pilotů Aera Vodochody Davida Jahodu, jenž mimo jiné otestoval i zcela nový český letoun firmy s názvem L-39NG. Na akci byla letos rodina poprvé. Letoun měl také premiéru. I když ne ve vzduchu, ale jen na zemi. Teprve příští rok se na něm začnou cvičit mladí piloti.

„Nedá se to k ničemu přirovnat. Proč? Je to prostě krása a myslím, že v nás Češích tak nějak pořád žije obdiv k válečným letcům a vojenské technice vůbec,“ říká mi ve vlakovém speciálu Českých drah Martin Marcel z Plzně, který jel i se třemi kamarády na nedělní show.

„Možná tam bohužel podvědomě bude asi i ten fakt, že dnešní Husákovy děti zažily časté vojenské přehlídky, techniku, letiště obsypaná práškovým či pěnovým hasicím přístrojem, lezení do tanků a podobně. Prostě jim to připomíná dětství. Pokaždé tady taky slyším, jak tátové vzpomínají na vojnu a vyprávějí o ní dětem,“ dodává.

Nejvíc ovací sklidila show stíhačky a akrobatického pilota

Mít možnost sáhnout si na pilota stíhačky či jiného letounu, nebo promluvit s šéfy těch největších zbrojařských a armádních firem, je velkým lákadlem Dnů NATO pokaždé. Už deset let. Je tu každý, kdo něco znamená. Nebo kdo usiluje o velké zakázky u české armády.

Třeba kopřivnická firma Tatra Trucks vystavila vojenský nákladní automobil Tatra TACTIC, vojenské speciály Tatra FORCE či PHOENIX nebo třeba pancéřovaný hasičský speciál. Taky se tu představila nová vozidla Pandur 2 ve velitelské a spojovací verzi, která nyní úplně čerstvě vyrábí a dodává podnik TDV spadající do skupiny CSG právě pro armádu České republiky. Jde o jednu z momentálně největších armádních zakázek.

Ale marná sláva: největší tlačenice byla stejně u létajících strojů. Ostatně o leteckých show jsou mošnovské Dny NATO především. Letos se navíc s aktivní kariérou loučil Ivo Kardoš, dlouholetý pilot české armády. A právě jeho letecké vystoupení spolu se známým akrobatem Martinem Šonkou označili návštěvníci v hlasování za suverénně nejlepší akci letošního ročníku. Když se z pohledu diváka stíhačka a letoun Extra 300 míjely jen o milimetry, byť ve vzduchu to asi bylo jinak, diváci ani nedýchali.

Stejné nadšení a potlesk vzbudilo srdce prodchnuté Amorovým šípem, jenž na obloze vysekla formace osmi letounů. Nebo skupinový seskok čtyřiceti českých a polských parašutistů, kteří při plachtění nad diváky rozvinuli vlajky své země.

Největší strategický letoun C-5M Super Galaxy, který se vyrábí nikoliv na zakázku, ale jako pásová výroba, vzbudil naopak větší senzaci na zemi než při průletu, protože teprve takto si člověk uvědomí, jak je ten létající stroj obrovský. Návštěvníci jím procházeli skrz naskrz jako tunelem velkého metra.

A nechyběly ani americké vrtulníky AH-1Z Viper a UH-1Y Venom, které budou nově patřit do výzbroje české armády. O jejich nákupu rozhodlo ministerstvo obrany teprve před pár dny a jak sám ministr obrany v Mošnově řekl, smlouva by měla být uzavřena do konce letošního roku. Stát koupí 12 helikoptér za 14,5 miliardy korun.

Tanky lákaly hlavně děti

Hodně zájemců se soustředilo také kolem stánku společnosti Rheinmetall Defense, která právě v Mošnově zahájila nábor lidí nejen do svého českého závodu, ale i do dalších zemí světa, v nichž působí. Firma představila bojové vozidlo pěchoty LYNX. Obří tank, který patří k největším svého druhu. Rheinmetall Defense s ním chce usilovat o výhru v tendru české armády na výrobu 210 tanků, respektive bojových vozidel pěchoty.

Podle viceprezidenta firmy Rheinmetall Defence Olivera Mittelsdorfa v samotné německé firmě pracuje spousta zahraničních expertů, ovšem z českých inženýrů a mechaniků ani jeden. Firma zaměstnává celkem 25 tisíc lidí – nejen ve zbrojařství, ale i v automotive průmyslu. V českém závodě v Ústí nad Labem pro ni pracuje tisícovka lidí. I sem firma shání specialisty a inženýry pro navrhování pístů, ventilů a systémů pro cirkulaci vzduchu. „Moc dobře znám talent a zkušenosti českých inženýrů, mechaniků a techniků a dokážeme je ocenit,“ říká Mittelsdorf.