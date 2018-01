V Česku přibudou byty. Počet zahájených staveb vzrostl, nejvíce se staví v Praze

Český statistický úřad dnes zveřejnil údaje z roku 2017. Stavební firmy dle něj v Česku do konce loňského listopadu zahájily stavbu 6404 bytů v bytových domech, což je meziročně o 35,6 procenta více. Tempo růstu však výrazně kleslo, na konci srpna počet vzrostl dokonce o 54 procent. V Praze, kde byla bytová výstavba největší, počet těchto staveb meziročně vzrostl o 130 procent na 2028. Počet zahájených staveb rodinných domů vzrostl o necelou pětinu.

Největší podíl zahájených staveb bytových domů (31,7 procenta) připadal na Prahu. Ještě před dvěma lety to byly více než dvě třetiny. Za hlavním městem na konci listopadu následovaly Středočeský (14,5 procenta), Plzeňský (11,9 procenta), Jihomoravský (11,2 procenta) a Olomoucký kraj (11,1 procenta). Naopak v Libereckém kraji získalo stavební povolení 15 nových bytů, tedy 0,2 procenta.

Výrazný meziroční růst zahájených staveb nových bytů v Praze byl způsoben především slabou výstavbou v roce 2016. Předloni se v hlavním městě do konce listopadu začalo stavět 879 bytů, což byl nejmenší počet za posledních 12 let. „Problémem je, že základna z roku 2016 je tak tragicky nízko, že ani nárůst povolení o 300 procent by aktuální poptávku nepokryl. Počty povolených bytů na úrovni kolem dvou až tří tisíc jsou stále poloviční oproti prodeji a třetinové oproti poptávce,“ uvedl majitel developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský.

„Pokud vezmeme v úvahu pouze listopad, meziroční propad zahájené bytové výstavby byl v Česku více než 40procentní. V Praze se začalo stavět jenom 14 bytů v bytových domech,“ doplnil generální ředitel developerské společnosti Ekospol Evžen Korec.

Počet nově rozestavěných rodinných domů ke konci listopadu meziročně vzrostl o 18,9 procenta na 17 358. Nejvíce jich připadalo na Středočeský (25,7 procenta), Jihomoravský (13 procent), Moravskoslezský (9,7 procenta) a Jihočeský kraj (6,6 procenta). Podíl Prahy zůstal na 3,3 procenta.

Spolu s dalšími kategoriemi, jako jsou nástavby, vestavby a penziony, začali jednotlivci a stavební firmy do konce října stavět 28 762 bytů, meziročně o 18 procent více. V porovnání s rekordním rokem 2008 byl jejich počet zhruba o 30 procent nižší.