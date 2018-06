V kebabu byl jed, zůstávám věren vepřovému. Komunista Ondráček mystifikoval o otravě v bistru

Do debaty o šesti desítkách přiotrávených lidí, kteří museli do nemocnice poté, co si v jednom z královehradeckých bister dali jídlo, se zapojil také komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Bez důkazů na svém facebooku napsal, že v „kebabu byl jed“ a naznačoval, že za tím někdo stojí. Později informace korigoval.