V zahraničí si ťukají na hlavu, když vidí, jak povolujeme stavby, říká ministryně Dostálová | info.cz

Jaké jsou šance, že nový stavební zákon projde v současné podobě a skutečně se dočkáme kratšího schvalování nových staveb?

Pokud bychom tento reformní zákon nebyli schopni prosadit, byl by to velmi špatný signál pro občany. Nastavili jsme spolupráci s opozicí a shodli jsme se na tom, že všichni sledujeme stejný cíl, což je rychlejší stavební řízení. Tam, kde je vůle, je i cesta.

Lidi asi úplně nezajímá, že developeři budou mít po schválení zákona jednodušší život. Co se změní pro běžného občana, který si chce postavit domek?

Pokud budete mít souhlas souseda a budete stavět v dostatečné vzdálenosti od jeho pozemku, tedy splňovat předepsané standardy, nebudete ani potřebovat stavební povolení. Pokud ovšem budou dotčeny veřejné zájmy, stavba bude vyšší než okolí nebo bude clonit sousedovi, tak bude povolení potřebovat.

Stěžovala si mi jedna paní, že není schopna za více než rok získat stavební povolení ke svému domu, protože soused dává další a další stížnosti. To už nebude možné. Zásadní změnou je, že budeme mít jen jedno řízení a každý se bude moci vyjádřit jen jednou. U jednoduchých staveb rodinných domků by měl žadatel do 30/60 dnů znát finální stanovisko stavebního úřadu.

Nejvíce se hovoří o takzvané fikci souhlasu a je to pravděpodobně největší změna proti současnosti. Co to přinese?

Týká se to takzvaných dotčených orgánů, tedy např. památkáři, hasiči či hygiena. Zkrátka všichni ti, co se ke stavebnímu řízení vyjadřují. V současnosti mají ve správním řádu lhůty, ale nikdo je nedodržuje. Zatímco občané musí vůči státu splnit všechno naprosto přesně, stát nemusí plnit nic. Nově bude platit, že dotčený orgán souhlasí bezpodmínečně, pokud se nevyjádřil během stanovené lhůty. Je to stejné jako u pošty. Když si nevyzvednete zásilku během deseti dnů, je automaticky brána jako doručená.

Není to nebezpečné ve chvíli, kdy se třeba stavební úřad z důvodu personální či jiné nouze prostě rozhodne nekonat?

Fikce souhlasu závazného stanoviska a automaticky vygenerované povolení jsou dvě různé věci. Fikce souhlasu znamená, že pokud se dotčený orgán nevyjádří v požadované lhůtě, bude vydáno souhlasné stanovisko bez podmínek. Automaticky vygenerované stavební povolení je jen opatřením proti nečinnosti úřadu. Není zkrátka možné, aby úřad nečinil ve lhůtách, které stanoví zákon. Bude mít 30 dnů na vydání povolení, a pokud se tak nestane, ze žádosti se automaticky vygeneruje stavební povolení. To je ovšem kvazi povolení. V ten moment to totiž uvidí nadřízený úřad, vstoupí do toho a ve výsledku musí takto vygenerované povolení potvrdit. Důležité je zabránit ping pongu, aby si to mezi sebou úřady pořád dokola nevracely. Jsou tam samozřejmě opravné nástroje, jako je odvolání a přezkum.

Kritice čelí i způsob, jakým zákon vznikal. Na starosti jej měli lidé kolem Hospodářské komory a právníka Františka Korbela. Na INFO.CZ jsme psali, že nám na tom nepřijde nic nestandardního, nicméně proč se tak stalo? Existuje nějaký zahraniční příklad, kterým jste se inspirovali?

Konzultovali jsme to s mnoha kolegy v zahraničí. Nikdo nemá ve stavebním řízení takový chaos jako my. Rakušané mají třeba osm dotčených orgánů a my jich máme 49. Oni si ťukají na hlavu a sami říkají, že musíme změnit celý systém. Za druhé nikdy nebudu plivat na spolupráci s Hospodářskou komorou. Jsem ráda, že s námi na přípravě zákona spolupracoval někdo, kdo to pak využívá v praxi. Když to píšou jenom úředníci od stolu, tak už máme 26 novel a podívejte se, kam jste to dotáhli. Zaplaťpánbůh, že Hospodářská komora nám nastavila zrcadlo.

Co budete dělat s černými stavbami? Dnes postavíte dům na černo, zaplatíte pokutu a stavba je náhle legální.

Změní se to zcela zásadně. Dnes mají obce povinnost černé stavby odstraňovat, ale nemají aparát, aby mohly vymáhat nápravu, a často ani peníze. Obce s rozšířenou působností to často musí dělat za obce, na jejichž území se stavba nachází. Teď máme dohodu, že tuto povinnost převezme stát. Ten půjde opravdu tvrdě po odstraňování černých staveb. Když to udělá dvakrát nebo třikrát, tak se morálka vrátí. Dnes totiž všichni ví, že se to nějak dodatečně povolí. Každá desátá stavba tak dnes vzniká bez povolení. A to je signál, že opravdu není něco v pořádku.

Jsme v situaci, kdy se několik let nestaví takřka nic. Ani infrastrukturní stavby, ani developerské projekty. Důvodů je hned několik, ale jedním z nich jsou aktivistické skupiny, které dokážou rozbít prakticky jakýkoliv projekt. Vidíme, že proti novému stavebnímu zákonu se opět silně lobuje. Jste si jistá, že tentokrát neustoupíte?

Pokud všichni chtějí zrychlit stavební řízení, tak zákon projde. Pokud budou politikařit, tak to bude zase vypadat úplně jinak. Doufám, že jsou si politici vědomi celospolečenského tlaku, který nám má za zlé, že v období ekonomického boomu nestavíme. Jsme v rychlosti stavebního řízení na 157. místě na světě. U velkých stavebních projektů je důležité, aby dotčené orgány postupovaly jednotně. Když hasiči řeknou, že kvůli požární ochraně musíte dát jiný koberec, tak se musí s památkáři rovnou dohodnout, jaký povrch tam můžete dát. Nesmí nechat chudáka investora běhat jako šíleného po úřadech.