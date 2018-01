Válka taxikářů v Hradci? Neznámý pachatel v noci zapálil taxík, vůz zcela shořel

Dnes ráno v Hradci Králové na Benešově třídě na Moravském Předměstí shořelo vozidlo taxi služby známé typickým žluto-bílým provedením v barvách předlistopadové Veřejné bezpečnosti. Na případ upozornila Česká televize a ČTK to potvrdili jednatel poškozené taxi služby Jan Kostlán i policie.

„Stalo se to okolo šesté hodiny ranní. Jde o konkurenční boj. Vysvětluji si to tím, že jsme společnost s celorepublikovou působností, držíme ceny a férové jednání vůči klientům. To asi někomu vadí,“ řekl ČTK Kostlán.

Taxík byl zcela zničen a navíc chytlo i auto, které parkovalo vedle. „Když jsme na místo přijeli, hořela dvě auta. Celková škoda je asi 300 000 korun. Na jednom autě to bylo přibližně 270 000, na druhém 30 000. Nemohu potvrdit, že šlo o taxík. Příčiny vzniku požáru vyšetřujeme,“ řekla ČTK mluvčí hasičů Martina Götzová.

Podle Kostlána taxík stál na parkovišti. „Vozidlo kolegy, který v tu dobu neměl službu a byl doma, stálo na parkovišti. Bohužel to odneslo i vozidlo, které parkovalo vedle a patřilo cizí osobě,“ řekl Kostlán.

Podle něho má firma asi 190 vozů a zajišťuje služby v sedmi městech po celé republice. „V Hradci je to už náš třetí poškozený vůz a celkově sedmý. Budu rád, když to policie prošetří a bude zjištěn pachatel, protože ataků na naší firmu je už velké množství. Nikoho si v tuto chvíli nedovolím obvinit,“ dodal.

Policie prověřuje, jestli incident nesouvisí s dalšími podobnými útoky na taxislužby v hradeckém kraji. „Mohu potvrdit, že šlo o taxík. Případ vyšetřujeme pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci,“ řekl ČTK mluvčí policie Ondřej Moravčík.