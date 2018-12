Ve 30 letech náhle zemřel herec a moderátor Aleš Kubát. Vycházející hvězdě se stala osudnou rakovina

„S rakovinou už bojoval v minulosti, okolo svých patnácti let, ale porazil ji. Že se mu nemoc vrátila, podle všeho nevěděl. Jeho smrt pro nás byl šok, příčinou měla být agresivní metastáze v ledvinách,“ prozradil Blesku jeden z hercových přátel. Rodina herce jeho smrt potvrdila na sociálních sítích s tím, že nečekaně zemřel v kruhu rodinném.

Na sociálních sítích se hned 26. prosince zdvihla nevěřícná vlna hercových přátel, často z herecké branže. „Aleš byl od pohledu dobrá, čistá duše a je srdcervoucí, že takoví lidé odchází tak brzy...“ reagoval třeba skladatel Daniel Barták. „Dozvěděl jsem se to těsně před představením Sněhové královny, a musím přiznat, že mě to tak zasáhlo, že jsem na to celé představení myslel,“ dodal.

Pohřeb Aleše Kubáta proběhne na Silvestra v kostele Nejsvětější trojice v Pouchobradech na rodném Chrudimsku.

