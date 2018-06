Ve čtvrtek se vyskytnou silné bouřky. Na jihu Moravy bude až 33 stupňů

Na většině území České republiky se ve čtvrtek odpoledne vyskytnou bouřky s nárazy větru do 90 kilometrů v hodině, doprovázet je může krupobití. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Pro Jihomoravský a Zlínský kraj platí navíc výstraha před vysokými teplotami, které mohou ve čtvrtek odpoledne dosáhnout až 33 stupňů Celsia. Do čtvrtka zůstává na jižní Moravě v platnosti i varování před nebezpečím vzniku požárů.