Večerní schůzka: ČSSD dostala nabídku od ANO, Hamáček chce nejdřív informovat stranu

Hnutí ANO na dnešní večerní schůzce sdělilo sociálním demokratům, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání obou subjektů o vládě. Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání novinářům řekl, že o podmínkách informuje postupně grémium a v pátek předsednictvo své strany. Komentovat podmínky navržené ANO nijak nechtěl, protože by to mohlo vysílat signály, uvedl Hamáček po zhruba hodinu a půl dlouhém jednání. Zástupci ANO před novináře nepřišli.