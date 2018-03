Velikonoční dopravní inferno: Řidiče čekají výrazná omezení na dálnicích

Řidiči musejí o nadcházejícím prodlouženém víkendu počítat na dálnicích s výrazným omezením provozu. Kvůli instalaci dopravního značení před opravami bude doprava ode dneška svedena v každém směru do jednoho jízdního pruhu na třech úsecích dálnice D1 ve středních Čechách a na Vysočině a na prvních osmi kilometrech dálnice D11 za Prahou. Omezení má trvat většinou až do pondělí. Podle zkušeností z minulých let policie o Velikonocích na silnicích očekává až o třetinu vyšší provoz.