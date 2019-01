Velká armádní kauza zavání ostudou žalobců: zatajené posudky a překroucené odposlechy

Měla to být velká armádní kauza, ve které šlo o možnou několikamilionovou škodu a vysoké tresty vězení, aktuálně to ale vypadá na ostudu vyšetřovatelů. Prosincový verdikt v případu kolem generála Vladimíra Halenky je totiž tvrdou kritikou práce žalobců z Vrchního státního zastupitelství v Praze a policejních vyšetřovatelů. Má mimo jiné jít o zatajené posudky nebo absurdně zkreslené odposlechy. Upozornil na to server iDNES.cz.

Pro státní zástupce to není nijak příjemné čtení. Při práci na citlivé kauze podle soudu naprosto selhali a jejich renomé trpí. Případ se týká let 2009 až 2013, kdy podle policie ve vedení armády, na ministerstvu obrany a u firem známého zbrojaře Jaroslava Strnada fungovala dohoda, na jejímž základě se vyřazovaly a následně pod cenou prodávaly části armádní techniky.

Vyšetřovatelé popsali systém, kdy si Strnadovy firmy vybraly konkrétní díly a jejich poptávka se přes státní podnik VOP CZ dostala k vedení armádní logistiky, tedy ke generálovi Vladimíru Halenkovi. Ten díly údajně označil za nepotřebné a úředníci je následně přes VOP CZ výhodně přeprodali Strnadovu zbrojařskému impériu.

Teď se tato konstrukce zhroutila. Soudkyně Blanka Bedřichová ji v prosincovém nepravomocném rozsudku rozmetala, obžalované včetně generála Halenky osvobodila a upozornila na chyby žalobců a vyšetřovatelů.

Jak informuje iDNES.cz, obžaloba podle soudkyně zatajila dva klíčové znalecké posudky a i samo podezření stojí podle ní na vodě. „Orgány činné v trestním řízení v této věci naprosto selhaly. My jsme nedošli k závěru, že by byla způsobena jakákoliv škoda. Stejně tak nebyl zjištěn žádný úmysl škodu způsobit,“ uvedla soudkyně.

Další pozoruhodný rozměr vyšetřování popsala obhájkyně jednoho z obžalovaných Dana Libochowitzová. Ta pro MF DNES popsala zkreslené odposlechy. „Uvedu větu, která zazněla: on mi ten seznam nedal, to vím jistě, on mi ten seznam nedal. A v přepisu odposlechu se objevilo: on mi ten seznam dal, to vím jistě, on mi ten seznam dal,“ říká advokátka, která takto dramaticky překroucené vyznění označuje za „zvláštní“.

Státní zastupitelství kritiku odmítá a hodlá se proti rozhodnutí soudkyně bránit. Státní zástupce Pavel Prygl pro MF DNES uvedl, že se v odvolání vyjádří nejen k důkazům, ale i k samotnému postupu soudkyně. „S tímto hodnocením zásadně nesouhlasím,“ říká.

Případ se spustil na začátku března 2015, kdy byli muži obviněni. V hledáčku policie byli nejméně dva roky předtím. Policie kvůli případu provedla několik domovních prohlídek . Při obchodech, kvůli kterým stála čtveřice mužů před soudem, převedla obrana na VOP obrněný transportér, bojová vozidla, přes 200 motorů do bojových aut nebo přes dvě desítky tankových motorů.