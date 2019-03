Víc peněz učitelům? Sněmovna byla večer pro, ráno proti. Je to neuvěřitelné, říká Farský | info.cz

Poslanecká sněmovna má za sebou další fascinující obrat. V úterý večer zavázala vládu k navyšování platů učitelů, ale už v průběhu noci si to především zástupci hnutí ANO, komunistů a část sociálních demokratů rozmysleli a hlasování dnes revokovali. „Koalice si přes noc spočítala, že kdyby měla dodržet slib a závazek všech politických stran, tak by ji to stálo osmnáct miliard korun,“ glosuje to pro INFO.CZ předseda sněmovního klubu opozičních Starostů a nezávislých Jan Farský.

Sněmovnou v úterý večer prošlo usnesení, které zavazovalo vládu k navýšení platů učitelů na 130 procent průměrné mzdy. Dneska dopoledne po vleklé debatě vzala sněmovna své včerejší rozhodnutí zpět. Co se podle vás stalo?



Koalice si přes noc spočítala, že kdyby měla dodržet slib a závazek všech politických stran – moc dobře si pamatuji předvolební debaty – tak by ji to stálo 18 miliard korun. Zapojili proto veškeré varianty, jak včerejší hlasování poslanců zpochybnit, a našli poslance sociální demokracie Jaroslava Foldynu, který ráno vystoupil s tím, že zpochybňuje včerejší hlasování. Prý se spletl a hlasoval jinak.

Následně koalice navrhla zrušit včerejší hlasování, což je podle procedurálních pravidel nesmysl. Zpochybnit lze hlasování pouze bezprostředně, a nikoli až druhý den ráno. No, ale protože včera neřídil poslanecký klub hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, ale jeho místopředseda, který nebyl natolik rychlý a pohotový a nenamítnul v danou chvíli předsedajícímu námitku, večer schůze skončila s tím, že jsme vládu zavázali k navýšení platů od 1. 1. 2020.

Až dneska zástupci koalice přišli s tím, že je potřeba se k tomu vrátit. Což je špatně. Jde o precedent, protože pokud tady budeme revokovat hlasování z předešlého dne, kdy tady byl jiný počet poslanců s tím, že si ráno spočítáme, kolik nás tady je a navrhneme nové hlasování, bude tady ještě o dost větší zmatek, než jakému ve sněmovně i tak čelíme.



Navíc to nebylo zrovna okrajové téma…



Přesně tak. Je zhola neuvěřitelné, že koalice revokovala takto zásadní hlasování. Všichni se tady opakovaně chvástají, jakou je pro ně vzdělání prioritou, a najednou se ukazuje, že nejsou ochotni dodržet svůj slib a schválit navýšení platů učitelům. Nejvíce se podivuji nad postupem ČSSD, neprošlo to o jeden hlas, přitom dva jejich poslanci se hlasování zdrželi.

Ještě hůř na tom byli poslanci hnutí ANO, kteří hlasovali prakticky všichni jako jeden muž a návrh nepodpořili. Pouze Karla Šlechtová včera i dnes navýšení mezd podpořila. Jinak z hnutí ANO nikdo. Každý jeden z nich hlasoval proti svému slibu.



Přitom ho mají v programovém prohlášení vlády…



Ministr Plaga to vysvětloval tak, že nechce narušovat postupný růst platů, ke kterému již ministerstvo školství přistoupilo. Odůvodňoval to rozpočtem. Na druhou stranu: kdo schvaluje rozpočet? Sněmovna. Není nic jednoduššího – navíc času na to je dostatek – než aby ministerstvo prostě s tímto nárůstem při zpracování rozpočtu počítalo. Prostě by to byla kategorie, se kterou by skladba rozpočtu pracovala. Ministerstvo by tak pouze naplnilo vůli sněmovny, která tu je od toho, aby kontrolovala vládu.



Pozoruhodné bylo, jak v rozpravě vedle opozičních poslanců vystoupila bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. Kromě toho, že působila rozčíleně, řekla, že ČSSD navýšení platů podpoří. Nakonec se tak ale nestalo, ČSSD byla nejednotná.



Ještě bych čekal námitky v tom smyslu, že to přece plní, tak se k tomu nemusí zavazovat… Ale vážně: je to absurdní. Je konec března, nebylo nic jednoduššího, aby svým hlasováním už teď dali najevo, kde bude jedna z priorit příštího rozpočtu. Vzdělání je skutečně to nejdůležitější, co máme. Každý z nás poslanců svým hlasováním rozhodujeme o tom, zda bude Česká republika montovna, anebo vzdělanostní ekonomika.

Proč máme o tolik nižší mzdy než v Německu? Odpověď souvisí se vzděláním, vědou a výzkumem. S vyšší vzdělaností souvisí financování důchodů, pokud porostou mzdy, budou udržitelné důchodové účty. Vzdělaní lidé jsou také odolnější proti šíření dezinformací. Odměny pedagogům souvisí s tím, jak kvalitní a motivovaní lidi do škol dostaneme.



Peníze nejsou všechno, jistě jsou i mezi učiteli nadšenci, kteří na ně nehledí. Ale plošně nelze spoléhat na nadšence, je potřeba učitele dobře zaplatit. Jiná cesta k celkovému zvýšení prestiže učitelů není. Platy učitelů jsou klíč k budoucí reformě ekonomiky.



Na tom se nejspíš shodnete se všemi politickými stranami. I Andrej Babiš opakovaně hovořil o podpoře vzdělání, vědy a výzkumu. To je oněch osmnáct miliard natolik fatální položka, že začala koalice takto lavírovat?



V tomto případě je to jen těžko vysvětlitelné. Navíc je třeba říct, že se jednalo pouze o usnesení a pokud by v budoucnu navrhli zákon v jiném znění, to včerejší by automaticky zrušili. Mohli by to kdykoli prohlasovat, sílu na to mají. Osobně si myslím, že v tom dneska byl kus maskulinní ješitnosti, zkrátka neustáli fakt, že prohráli nějaké hlasování.