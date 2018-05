Vitásková píše Hünerovi: Chci zpátky do vedení ERÚ

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková by se ráda vrátila do vedení tohoto úřadu. Poslala proto otevřený dopis ministrovi průmyslu a obchodu v demisi Tomáši Hünerovi (za ANO), ve kterém žádá, aby od 1. srpna letošního roku právě ona nahradila člena rady ERÚ Vratislava Košťála, kterému končí funkční období. Vitásková to dnes řekla ČTK. Reakci ministerstva ČTK shání.