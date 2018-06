Vláda lepí díru v sociálních službách. Chce rychle dovézt tisíc sester z Ukrajiny

Česko chce rychle získat tisíc zdravotních sester z Ukrajiny, které by měly brzy začít pracovat v sociálních službách. Staraly by se o seniory či postižené. Do ČR by se dostaly díky programu v projektu Ukrajina, který schválila vláda kvůli rychlejšímu získání pracovních sil. Na jednání sněmovního sociálního výboru to dnes řekla ministryně práce v demisi Jaroslava Němcová (ANO). Podle ní v Česku chybí 2000 pečovatelek a pečovatelů, kteří by opatrovali potřebné.