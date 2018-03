Vláda našla v rozpočtu miliardy. Přidá krajům na opravy silnic a důchodcům se studenty dopřeje slevy na jízdném

„Dnes mohu ohlásit splnění našeho slibu, že dáme čtyři miliardy korun na opravy druhých a třetích tříd krajům,“ uvedl Babiš. Úspory jsou podle něj napříč resorty. Na státním dluhu vláda podle něj plánuje uspořit 300 milionů korun. Například ministerstvo spravedlnosti by mělo uspořit zhruba 200 milionů korun, ministerstvo kultury zhruba 100 milionů korun a ministerstvo školství 400 milionů korun.

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) v letech 2015 až 2017 poslal regionům na opravy silnic nižších tříd téměř 11 miliard korun. Loni v září oznámil, že ukončí program poskytování mimořádných dotací krajům na opravy silnic druhých a třetích tříd. Kraje s tím tehdy vyjádřily nesouhlas.

Vláda chce slevu 75 procent na jízdné pro studenty do 26 let a důchodce nad 65 let ve vlacích i autobusech zavést od letošního června. Státní pokladnu to má stát 5,8 miliardy korun.