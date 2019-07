Vláda opřená o Okamuru není na stole, ujišťuje Babiš. Co čeká od ČSSD? | info.cz

Pane premiére, proč se celý měsíc nic nedělo s odchodem ministra kultury? Pan Staněk podal demisi k poslednímu květnu a začalo se to řešit až teď po měsíci…

Já jsem absolutně splnil svůj úkol. Posledního května jsem přijal pana Šmardu (kandidáta na ministra kultury Michala Šmardu, pozn. red.), abych ho poprvé v životě viděl, a v ten den jsem odvolání pana Staňka poslal na Hrad. Až minulý týden se setkal pan prezident s panem Šmardou kvůli časovým důvodům a podle něj by měl pan Staněk zůstat, než se vysvětli rozpory v souvislosti s panem Fajtem.

Co ale, když ČSSD opravdu opustí vládu i s ministrem kultury Antonínem Staňkem. Co bude následovat potom?

Já si to nemyslím.

Proč?

Protože by to bylo absurdní, aby skončila vláda kvůli tomuto. Pokud by se to stalo, tak jediné řešení jsou předčasné volby. Ale chtěl bych vidět, jestli by pro rozpuštění Sněmovny hlasovala opozice. Ti dělají jen ramena.

Hlásí se vám už Tomio Okamura, že by podpořil vaši menšinovou vládu, která by se opírala o hlasy KSČM a SPD. To byste chtěl?

Tuhle debatu už jsme absolvovali a řekli jsme si, že taková alternativa na stole není. Pokud by došlo k odchodu ČSSD z vlády, tak opakuji, že jediná alternativa jsou předčasné volby.