Vláda se připravuje na minulou válku, říká Středula a přichází s radikálním návrhem po vzoru Dánska | info.cz

Šéf odborů Josef Středula kritizuje přístup politiků k řešení ekonomických dopadů pandemie koronaviru. „Až dosud sledujeme snahu některých ministrů dívat se na současný vývoj „starýma“ očima. Připomíná nám to ono známé úsloví, že generálové se vždy připravují na tu minulou válku. A k tomu dodejme, že vyhrávali ti, kteří dříve pochopili, že už je to jiná válka,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ.

Středula se ostře pouští do každého, kdo v danou chvíli nabádá k ekonomické rozvaze a důrazu na rozpočtovou odpovědnost či schválené rozpočtové rámce a podobně. „Toto uvažování by mělo co nejdříve skončit. Koho ve chvílích doslova smrtelného ohrožení zajímá nějaká rozpočtová odpovědnost? Asi jen hlupáky. Když to řekneme lapidárně – jsme ve válce a tam se nemůžeme dívat na to, jestli nás vítězství bude stát o miliardu více, než jsme si někde naplánovali,“ tvrdí předák odborů.

Je na místě připomenout tiskovou konferenci po středečním jednání vlády, během které předseda vlády Andrej Babiš zaměstnavatele vyzval, aby nepropouštěli své zaměstnance. Vláda by mohla, řekl také premiér, poskytnout na podporu podnikatelů a firem až jeden bilion korun. Na přímou pomoc by šlo 100 miliard, na záruky 900 miliard. Středula přesto na adresu ministerstva financí říká, že jsou „šetřílkové“, a nabádá, abychom se inspirovali v zahraničí. „Tam se na nějaké rozpočtové deficity nikdo moc nedívá,“ tvrdí.

„Jako bychom se,“ pokračuje předseda ČMKOS, „vůbec nepoučili z krize předchozí. Jak dlouho nás tehdejší ministerstva ujišťovala, že se nic neděje, že je to daleko, až někde v Americe, že my musíme šetřit… Podívejme se na jeden z možných scénářů spočívající na velmi hrubé úvaze o základních růstových parametrech. Pokud budeme uvažovat o poklesu průmyslové výroby, návazně i dopravy kombinované s výrazným s poklesem v turistickém ruchu, pak se snadno dostaneme k poklesu HDP o pět až osm procent a to nemusí být konečné číslo.“

Šéf odborů tvrdí, že pokud bude ekonomika minimálně jedno čtvrtletí ochromena a produkce se až na potravinářský průmysl, energetiku a chemii a pár dalších menších odvětví v podstatě zastaví, pak se podle výpočtu odborů k takovému poklesu dostaneme. Z toho pak podle něj vyplývá, že rozpočtový deficit bude vyšší než 150 miliard korun.

„I to je výchozí číslo, které se bude dále upřesňovat. Pokud by tomu tak bylo, dalo by se totiž ještě hovořit o úspěchu. To reprezentuje jen něco kolem tří procent HDP,“ říká s tím, že světové ekonomiky dnes dělají kroky daleko razantnější. A připomíná, že USA již ohlásily dotaci pro ekonomiku ve výši 1 500 miliard dolarů a další za 700 miliard. „My jsme samozřejmě jinde, ale kdybychom chtěli mít stejnou relaci, pak by naše úvahy o rozpočtovém deficitu začínaly nad 300 miliardami korun,“ vypočítává Středula.

Současná krize podle něj odhalila i některé další stereotypy našeho uvažování. „Tak například: naše centrální banka nám ještě před týdnem vysvětlovala, že musí bojovat s inflací a zvýšila základní sazbu na, v té době v Evropě nevídanou, úroveň 2,25 procenta. Za pár dní už přispěchala se snížením sazby o celkem zanedbatelných 0,5 procent. Samozřejmě, že na tom to neskončí a zase se váhavě bude pokračovat. Není však právě tento postup dokladem krátkozrakosti, strnulosti, neschopnosti předvídat a bohužel naprostého nepochopení podstaty současných problémů, jak světa, tak i české ekonomiky?“

Středula se naopak ptá, zda nenastal čas k tomu, abychom podobně jako Dánsko vyhlásili, že stát uhradí 75 procent mezd zaměstnanců, pokud zaměstnavatelé uhradí zbývajících 25 % a zaváží se, že nebudou propouštět. „Opravdu to nelze udělat pro některé sektory či odvětví nebo plošně v celé ekonomice třeba na příští tři měsíce do konce června?“ uzavírá Středula otázky adresované české vládě.