Vláda to nedomyslela a důsledky se tvrdě projevují. Koronavirus s námi bude až do voleb | info.cz

Improvizace a palba od boku, která přináší nedomyšlené důsledky. Takto politologové oslovení INFO.CZ hodnotí dosavadí postup vlády. Ta se podle nich rozhoduje bez hlubších analýz a své kroky lidem nevysvětluje. Premiér se raději vyhýbá tiskovkám, aby neublížil vlastní pověsti, všímá si Lukáš Jelínek. A Lubomír Kopeček obrací pozornost k ekonomice, jejíž skutečný stav zůstává velkou neznámou. Bude to za rok rozhodovat volby?

Kopeček sice uznává, že vláda je v pozici krizového manažera, přesto podle něj i po týdnech krize až příliš improvizuje. Přitom zdaleka není po všem. „Podle mne nás zvýšení politické výbušnosti především ekonomických důsledků krize ještě čeká, protože pořád ještě není úplně jasné, jak moc omezení hospodářství v Česku poškodí,“ myslí si politolog.

Měli bychom se tedy podle něj připravit, že až do sněmovních voleb v příštím roce bude řešení koronavirové krize a toho, jak vláda obstála, hlavním tématem. Nelze tudíž vyloučit, že Babišova ústupová strategie z posledních dnů je součástí širšího plánu, jak si napravit pošramocenou pověst. Premiér dříve nebo později bude muset vysvětlit několik porážek z tohoto týdne: kromě rozhodnutí pražského městského soudu rušícího zásadní omezení pohybu a podnikání se bude mluvit o jeho ústupku Janu Hamáčkovi v tom smyslu, že vláda požádá o další prodloužení nouzového stavu.

Na první pohled zaujme, že vláda o mnoha věcech rozhoduje pod tlakem vnějších okolností, nikde žádná analýza, data. Bez zajímavosti jistě také není, že premiér už několik týdnů nechodí na tiskové konference. Zvládání krize se proto mnoha pozorovatelům jeví den ode dne chaotičtější. „Chápu, že se Andrej Babiš vyhýbá bezprostředním otázkám novinářů. Má tendenci sklouzávat k mikromanagementu, zaměňovat podstatné a nepodstatné, odpovídat nesrozumitelně. Takto podle řady ministrů také řídí zasedání kabinetu. Je typem politika, který dokáže zaujmout emocí, ne strohým tlumočení faktů,“ říká politický analytik Lukáš Jelínek.

„Proto Babiše patrně jeho marketéři ponoukli,“ pokračuje Jelínek v rozhovoru pro INFO.CZ, „aby na veřejnosti vystupoval jen s předem připravenými projevy. Chce přece vyjít z krize jako vítěz, a ne jako ten, kdo se ztrapnil na nějaké tiskovce.“ Lubomír Kopeček v této souvislosti připomíná, že se posouváme z krizové situace, ve které se přijala řada rychlých a mnohdy nepříliš promyšlených vládních opatření, do situace, kdy se začínají tvrdě projevovat jejich důsledky. „Rozhodnutí pražského městského soudu ukazuje, že vláda v krizové situaci zvolila určitou cestu a nedomyslela důsledky, tedy že to může narazit na soudní rozhodnutí,“ říká politolog.

Pokud jde o změny v rozvolňování restriktivních opatření, jako je například dřívější otevírání restaurací, obchodů nebo služeb oproti původnímu plánu, Kopeček konstatuje, že se původní, epidemiology doporučené lhůty, ukázaly být s vývojem situace neudržitelné. „Z ekonomických, finančních i politických důvodů. Třeba pro mnohé restaurace by ta dlouhá lhůta byla zjevně likvidační, což by se vládě rychle a velmi tvrdě vrátilo. Jednak v obrovských nákladech pro stát, ať už v náhradách škody nebo v nárůstu počtu nezaměstnaných a dalším výpadku daňových příjmů,“ uvažuje politolog. Zároveň upozorňuje, že jde o zásadní a výbušné politické téma. „Bylo by divné, kdyby opozice v situaci, kdy je zvolený ne zrovna srozumitelný a hodně komplikovaný harmonogram rušení opatření na toto nepoukazovala,“ připomíná Kopeček.

Jelínek nechce rozhodnutí soudu přeceňovat. „Poukázalo ale na to, že vlády mají sklon vydávat se jednoduchými zkratkami, než aby se držely stanovených zákonných cest. Každé klepnutí přes prsty je tudíž dobré. Zajímavé ale je, že tento impuls vedl politiky ANO k tomu, aby akceptovali prodloužení nouzového stavu, o které původně nestáli,“ všímá si Jelínek a vrací se tak k napětí a konfliktu mezi Babišem a Hamáčkem.

Pokud poslanci prodloužení nouzového stavu schválí, což se rozhodne podle všeho příští týden v úterý, bude podle Jelínka klíčovou figurou nadále vicepremiér Hamáček. „Navíc lidé možná nebudou tak nadšení z uvolňování restriktivních opatření. S tím souvisí moje pochybnost, zda rychlejší návrat k normálu víc než s lepšící se epidemiologickou situací nesouvisí s vůlí vlády cíleně promořit populaci. Nic proti tomu, ale když se věci přesně nepojmenovávají a nevysvětlují, mohou vznikat nejrůznější podezření,“ má za to Jelínek. „A k tomu ještě jedna poznámka. Ministři hodně mluví, ale málo vysvětlují a odůvodňují. Přitom máme právo slyšet, co je k jejich krokům vedlo. V tom má kritika ze strany opozice racionální základ,“ uzavírá Jelínek rozhovor pro INFO.CZ.