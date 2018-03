Vláda v demisi bude znovu řešit služební zákon. Na stole jsou další personální změny v úřadech

K návrhu změn ve služebním zákoně se na dnešním zasedání vrátí vláda v demisi. Ministři se budou také zabývat materiálem s návrhem personálních změn, které by se měly uskutečnit v některých úřadech na začátku dubna, nebo řadou poslaneckých návrhů včetně zmírnění takzvaného protikuřáckého zákona či zrušení přestupku spočívajícího v urážce úředníka.

Změny ve služebním zákoně by měly uvolnit režim zaměstnávání náměstků na ministerstvech nebo umožnit pozvat do druhého kola výběrových řízení lidi mimo státní službu. Novelu kritizují některé opoziční strany, podle ODS by kabinet bez důvěry Sněmovny neměl předkládat zákony, které umožní rozsáhlé změny ve státní správě. Kabinet se začal novelou zabývat v únoru.

Mezi poslaneckými předlohami figuruje i novela STAN, která má posílit práva klientů směnáren, nebo návrh TOP 09, která chce změnit výpočet mateřské tak, aby neznevýhodňoval rodiče ze středně a vysokopříjmových vrstev. Podle další předlohy by některé skupiny chudších lidí už nemusely dostávat příspěvek na živobytí v poukázkách místo v penězích, jiná novela má za cíl zakotvit, že by v občanských řízeních u okresních soudů rozhodovali výhradně sami soudci.

Vláda bude probírat také odkup části areálu Sázavského kláštera, která patří benediktinům. Ti objekty nedávno získali v restituci. Ministři posoudí také společné prohlášení vlády a automobilky BMW, podle kterého chce společnost do vývojového centra a polygonu u Sokolova investovat 250 milionů eur, tedy asi 6,35 miliardy Kč. U dvou řízení Ústavního soudu pak kabinet posoudí, zda do nich vstoupí a s jakým stanoviskem.

Po zasedání kabinetu se ve Strakově akademii bude konat jednání tripartity.