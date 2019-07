Vládní krize nekončí: Zeman Staňka neodvolá. Jsme připraveni podat demisi, vzkázal Hamáček | info.cz

Ani čtvrteční schůzka prezidenta Miloše Zemana s premiérem Andrejem Babišem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem novou dynamiku do vleklé vládní krize nepřinesla. Prezident nadále odmítá odvolat ministra kultury Antonína Staňka a je připraven se s ním a Janem Hamáčkem sejít 12. července. Předseda sociálních demokratů chce o situaci jednat v rámci vedení strany, podle něj by se předsednictvo ČSSD mohlo sejít okolo 15. července. Babiš na rozdíl od Hamáčka stále věří, že vláda krizi přežije. „Jsem méně optimistický,“ dodal Hamáček.

Základní výstup schůzky je zřejmý: prezident nemíní ustoupit ani o píď. Zeman dokonce prosadil také již dříve avizovaný pokus posadit Hamáčka se Staňkem za jeden stůl (zřejmě 12. července). A dnes se ukázalo, že na tuto nabídku schůzky, jejímž by byl prezident moderátorem a která by mohla oba aktéry usmířit, Hamáček nakonec kývl. Zeman je tak jednoznačným vítězem celé krize. Babiš ani Hamáček se mu nedokázali vzepřít, natož ho dotlačit k nějakému ústupovému manévru.

„O dalším postupu mám jasno, rozhodnout ale musí předsednictvo ČSSD,“ řekl v reakci na výsledek jednání předseda sociálních demokratů. Konkrétnější vyjádření později zveřejnil na sociálních sítích. „Prezident se ohledně ministra kultury definitivně nevyjádřil. Setrvání Antonína Staňka na postu ministra kultury nepřipouštím. Nominant bude ten, se kterým sociální demokracie souhlasí a ne naopak. A na rozdíl od jiných ctíme dokumenty, které jsme podepsali. Jsme připraveni podat demisi,“ zdůraznil předseda ČSSD.

Jelikož je ale toto tak zásadní věc pro ČSSD, musí o tom podle Hamáčka rozhodnout předsednictvo strany. „Tedy tak, jak je to běžné u demokratické strany. Ale jedno je jasné. Bude to o tom, jestli padne vláda, nebo ne. A jak jsem řekl po schůzce v Lánech, já velký optimista opravdu nejsem,“ uzavřel.

Pokud by se sociální demokraté nakonec rozhodli z vlády odejít, a Hamáček v této souvislosti zdůraznil, že je nejprve na pořadu dne dohadovací řízení, Babiš nevyloučil konání předčasných voleb, avšak zároveň řekl, že si je nepřeje. Podle něj je pravděpodobnější pokus o vznik rekonstruované vlády, která by si znovu řekla o důvěru dolní komory. Babiš dokonce připustil, že by pro takovou vládu hledal podporu také u současných opozičních stran. Konkrétní ale nebyl.