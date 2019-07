Vládní krize pokračuje. Rozuzlení u Zemana v Lánech se odkládá | info.cz

„Setkání v Lánech se na žádost pana premiéra opět odkládá, uskuteční se pravděpodobně ve čtvrtek. O vývoji budeme informovat,“ stojí na twitteru Jiřího Ovčáčka. Čas schůzky, která se měla konat od 20:00 se už jednou posouval kvůli účasti Babiše na summitu v Bruselu, jenž se protahuje.

Špičky vlády měly s prezidentem řešit krizi, kterou odstartovalo dění kolem ministra kultury Antonína Staňka, jehož demisi prezident odmítl přijmout. ČSSD na jeho odchodu trvá a chce, aby funkci zastal Michal Šmarda.

Sociální demokraté původně chtěli mít situaci vyřešenou do konce června. Ve straně sílí volání po odchodu z opozice, nejbližší kroky ČSSD ovšem aktuálně známé nejsou.

Premiér Andrej Babiš na začátku týdne uvedl, že si nemyslí, že by ČSSD vládu opustila. Pokud by se tak stalo, znamenalo by to podle něj předčasné volby. Tvrdí, že jinou variantu nepřipouští a že nehrozí tzv. „rekonstruovaná“ vláda nebo menšinový kabinet ANO tolerovaný komunisty a SPD.