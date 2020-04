Vládní pomoc podnikatelům je jako hasit požár hrnkem vody, říká Otys | info.cz

Dělá podle vás stát dostatek pro to, aby pomohl podnikatelům a živnostníkům?

Dělá opravdu minimum. Přijde mi, jakoby chtěli požár nejdříve hasit tím, že se do ohně bude foukat (odložení daně z příjmů právnických osob o tři měsíce v první fázi) a aktuálně se vláda rozhodla hasit požár pomocí hrníčku s vodou. Většina opatření navíc problém, který živnostníci a podnikatelé nezpůsobili, pouze odkládá a neřeší. Je hezké prominout základní odvody na sociální a zdravotní pojištění za půl roku, což je úspora cca 30 tisíc, ale pokud živnostník (např. kadeřník) musí mít zavřeno, tak má nulový příjem, platí nájem (pokud se nedohodl s pronajímatelem), platí úvěry a nedej bože, aby měl dítě ve věku 14-18 let, které nemůže pracovat ze stejného důvodu.

Jak hodnotíte přijatou "Pětadvacítku", tedy program pomoci OSVČ?



Vláda s velkou pompou schválila 25 tisíc na pomoc pro OSVČ do konce dubna. Lepší než nic, ale OSVČ budou mít problémy déle. Navíc si na tuto pomoc mnoho OSVČ nesáhne, protože podmínky trochu zapomínají například na ty, kteří začali podnikat v lednu nebo si fakturují práci se zpožděním, takže důsledek opatření bude vidět až v obratu za duben. V den, kdy opatření skončí, nikdo nemávne kouzelným proutkem a nevrátí se vše do stejné podoby. Lidé budou opatrní, proto je tato podpora málo i pro těch pár šťastlivců, kteří si na ni reálně sáhnou.

Další přijatá opatření se týkají odkladů daní a odvodů na pojistném pro rok 2019, aktuálně nastává čas k vypořádání daní a odvodů za rok loňský. Jak stát tak pojišťovny posunuly termín podání přehledů a přiznání, stačí to?

Nestačí! Je pravda, že v případě odvodů na pojistném je to jak se říká „lepší než drátem do oka“, ale v případě odkladu platby daní jde pouze o odložení problému. Velmi absurdní mi pak přijde zpětné uplatnění ztráty, která vznikne v roce 2020. Tuto ztrátu tedy bude moct uplatnit podnikatel nejdříve za rok, na konci března 2021. Pravděpodobně v době, když už nebude fungovat. Příkladem jsou třeba gastroprovozy nebo malí vydavatelé knih. Právě proto jsme navrhli odklad platby daně z příjmu do konce letošního roku a následně částku rozložit do 12 měsíčních splátek. Umím si představit i posunutí platby až na březen 2021, kdy se může letošní ztráta uplatnit. Jde ale o to, aby podnikatel nemusel teď platit, kdy peníze potřebuje pro přežití.

Sám jste jako opoziční politik a zároveň podnikatel přišel s vlastními návrhy, jak podnikatelům pomoci, například s finanční podporou OSVČ. Týkalo by se to všech OSVČ nebo jen těch, které prokazatelně byly poškozeny koronavirovou krizí a vypadly jim příjmy?

Jednalo by se jen o ty OSVČ, kterých se to přímo týká. Mám však obavu, že jde o většinu. Nejde jen o ty, kteří museli zavřít (kadeřníci, kosmetičky, maloprodejci oblečení apod.). Další jsou poškozeni utlumením poptávky z důvodu vládních opatření, která pro ochranu zdraví jsou správná, ale mají nějaké důsledky, které je třeba řešit.

Ve vašich návrzích máte i odpuštění nájmů ve státních/městských/obecních prostorách k podnikání. Nebyl by to nežádoucí zásah státní správy do samosprávy oněch měst a obcí?

Je to na místních samosprávách. Věřím, že většina je rozumných a již k tomu přistoupila. Například Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, ale i menší obce jako Bolatice, Písek, Moravský Krumlov. Vláda zvažuje moratorium na plošné odložení nájmu. Je to nešťastné řešení, protože tím pouze přesouvá problém na pronajímatele, který je často sám podnikatel a je to jeho jediná obživa. Rozumný pronajímatel se domluví na odkladu nebo splácení s nájemcem. Pokud nájemce bude mít pokryty náklady díky státu, tak lze i lépe řešit otázku nájmu.

Podobně jak vaše, tak vládní návrhy obsahují odklad například splátek hypoték, úvěrů a plateb za energie. Někteří poskytovatelé již k těmto krokům sami přistoupili. Bylo by legitimní je k tomu nějak nutit? Jsou na to vůbec prostředky?

Nutit ne, to by byl zásah do podnikání. Vláda má ovšem velké slovo a pokud si pozve například bankovní asociaci a bude apelovat na zdravý rozum, tak to půjde. Jde o solidaritu a zdravý rozum. Když teď banka nechá padnout svého dlužníka, tak nic moc nezíská. Když se zachová lidsky, tak to naopak upevní vztah s klientem. O tom jsem skálopevně přesvědčený. Aktuálně vláda mluví o moratoriu na všechny splátky úvěrů. Opět silové řešení, kterým přesouvá problém jinam a dělá ty „zlé“ z někoho jiného. Ať se to týká těch, které opatření postihla.

Zmiňujete rovněž vyšší míru tolerance státní správy k nedoplatkům, pozdním platbám atd. Je něco takového reálné, když naopak většina úředníků je motivována právě udílením všemožných sankcí a pokut a tím, že "pořádek musí být" viz například kauza lihovarníka Žufánka?

Obecně je tento přístup špatný. Státní úředník není šlechta, která má porobovat své poddané občany. Státní úředník je náš zaměstnanec, kterého si platíme z daní a proto by nám měl naopak být poradcem a pomocníkem, abychom nedělali chyby. Státní správa může na základě politického zadání vydat stejná pokyn k toleranci stejně jako vydala k „zakleknutí“ před krizi. Je to jen o vůli a rozhodnutí.

Jak se stavíte k tomu, že vláda na jednu stranu tvrdí, jak EET nezatěžuje podnikatele a najednou EET pozastaví, aby uvolnila zátěž? Nebylo by na místě EET, nebo minimálně jeho poslední dvě vlny, zrušit úplně?

EET zatěžuje podnikatele v jakékoliv době. Vláda si jen zakrývala oči a dělala, že to nevidí. Až tato krize jí donutila uznat rozumné argumenty alespoň pro posunutí. Čisté řešení je úplné zrušení.

Možná klíčová otázka na závěr - kde na to vše stát vezme? Respektive nehrozí, že teď se podaří oblvlášť ty menší podnikatele stabilizovat a příští rok jim to bude řádně "osoleno" zvýšením daní a odvodů?

Jedna věc je, že vláda v době, kdy se dařilo, nezřízeně utrácela. V domácím rozpočtu si v době, kdy se daří, taky odkládáme na horší časy a tak se má chovat stát. Zodpovědně a dávat vzor lidem. Například Německo nyní uvolní 500 miliard euro na podporu ekonomiky a nezadluží se. Jistě, jsme v mnohem horší situaci než Německo. Cesta k tomu nicméně je zrušit hlouposti jako slevy na jízdném, dotace agrokomplexům, snížit provozní náklady, nepřijímat nové zaměstnance. Stát musí začít u sebe. Chyba by byla, kdyby po krizi zvedla vláda daně, odvody a další. Naopak by měla vrhnout veškeré síly do investic a rozhýbání spotřeby, aby na daně vůbec bylo.