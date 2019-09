Výborný: Zeman často jen provokuje. S milostí pro Babiše je to jiné, museli jsme reagovat | info.cz

Společně s předsedy dalších opozičních stran jste v úterý vyzvali pana prezidenta, aby přehodnotil případnou abolici pro předsedu vlády Andreje Babiše. Není to předčasné? Prezident přece zatím nic neučinil, pouze něco řekl.



Nemyslím si to. Zopakuji, k čemu jsme prezidenta vyzvali: aby ještě jednou zvážil a přehodnotil svou úvahu o rozhodnutí nepokračovat v trestním řízení.



No právě…



Ale ta úvaha byla z jeho strany deklarovaná. Tedy že pokud nějak rozhodne orgán činný v trestním řízení, v tomto případě Nejvyšší státní zástupce, tak že on bude nějak reagovat… Je to něco, co považuji ze strany pana prezidenta za nešťastné. Nezpochybňuji jeho právo na abolici, a to s vědomím, že ji prezident nemusí vůbec zdůvodňovat, ani jediným slovem. Je to zkrátka jeho pravomoc. Avšak avizovat ji takto dopředu, ještě před možným rozhodnutím Nejvyššího státního zástupce, považuji za nebezpečné.

A není to z jeho strany pouze určitá provokace?



Určitě. S tím souhlasím. Proto o tom ani nechci vést nějaké dlouhé mediální debaty. Jako v mnoha dalších případech, i tady je cílem prezidenta pouze provokovat. V tomto případě jde také o snahu oslabit pozici Andreje Babiše. To je myslím evidentní.



A nebylo by tedy nejefektivnější jeho provokace přejít mlčením? Nedostává vás takto tam, kde vás chce mít?



Ano, v mnoha případech jeho vyjádření skutečně nestojí za jakýkoli komentář. Ostatně, já zdaleka všechny výroky prezidenta nekomentuji. Na druhou stranu, toto je situace, kdy je tomu naopak. Je povinností nás politiků k tomu jasně zaujmout stanovisko a říct, že nám není jedno, zda budeme žít v zemi, kde budou platit dvojí pravidla: jedny pro „vyvolené“, jiné pro zbytek lidí. My prostě musíme jasně říct, že chceme rovnost všech občanů před zákonem, rovnost v trestním řízení. A to jsme prostě řekli. Jinak samozřejmě řadu vyjádření prezidenta přecházím mlčením.



Poslanecká sněmovna bude tento týden projednávat ústavní žalobu na prezidenta. Už teď je jasné, že neprojde. Hnutí ANO, ČSSD, SPD a komunisté budou proti. Co od toho jednání očekáváte?



Pokud by sněmovna do devadesáti dnů návrh žaloby, který nám sem doputoval ze Senátu, neprojednala, tak spadne pod stůl. A já myslím, že je naprosto v pořádku, že ho budeme mít na pořadu schůze. Pokud bychom ho neprojednali, považoval bych to za nezodpovědné. Není to legrace, ústavní žalobu na hlavu státu Parlament neprojednává každý den. Pokud tedy ze Senátu tento návrh dorazil, a já si nemyslím, že je dokonalý, naopak k němu mám řadu výhrad, jsem přesvědčený, že bychom ho přesto měli projednat. Jako předseda KDU-ČSL ale předesílám, že k tomu nepovedeme nějakou dlouhou diskusi. Vystoupíme s velmi stručným a jasným stanoviskem, ve kterém zdůvodníme naši pozici. Nechceme však projednáváním ústavní žaloby strávit hodiny.

Jaroslav Faltýnek z hnutí ANO tady dneska před novináři říkal, že se na tu diskusi těší, zároveň ale návrh žaloby označil za slátaninu…



To bych si nedovolil. Jakýkoli dokument schválený jednou z komor parlamentu bych si netroufl takto hodnotit. Minimálně dva body jsou jasné a evidentní: jmenování vlády Jiřího Rusnoka a nekonání v případě návrhu na odvolání ministra kultury teď v létě. Další věci jsou diskutabilní.



My tady ale nejsme v roli toho, kdo to má rozhodnout. Poslanecká sněmovna bude v roli „výhybkáře“. Buď vagón s ústavní žalobou pošleme do „depa“, kde zůstane navždy zaparkován, anebo ho pošleme do Brna k Ústavnímu soudu, který se k tomu jako jediná instituce může vyjádřit. A nejen s ohledem na některé kroky současného prezidenta, ale především s ohledem na budoucí situace, by bylo myslím dobré si některé věci vyjasnit.



Přesto: nejen v této věci se ukazuje pevnost bloku Andreje Babiše. Ať už s ČSSD a KSČM, anebo s KSČM a SPD opozici v podobných situacích vždy zválcuje. Jednou z možností, jak tomu do budoucna čelit, je několikrát avizovaný integrační tah pravicových a středových stran. Jak jste v tomto ohledu daleko?



Sněmovní aritmetika je jasná. Tady skutečně vládne většina složená z hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Někdy tam zaskočí, anebo se k nim přidá SPD. Nepředpokládám, že se na tom do voleb cokoli změní. Zrovna tak nepředpokládám, že by byly předčasné volby. Musíme tudíž pracovat s horizontem parlamentních voleb v roce 2021. Před nimi ale budou příští rok na podzim volby krajské a senátní. Na ně se nyní soustředíme, pravidelně se s předsedy ostatních stran scházíme a mluvíme nyní především o těchto krajských a senátních volbách.

A jsou už nějaké výstupy?



Myslím, že mohu říct, že se nám daří hledat možnosti nějaké vzájemné podpory kandidátů. Nebude to jistě všude, v krajských volbách budou v jednotlivých krajích různé koalice, ale myslím, že se to daří. Budu rád, když se nám v senátních volbách podaří vzájemně tříštěním hlasů nevystřílet.



Slyšel jste včera, anebo viděl, projev ekologické aktivistky Grety Thunbergové?



Viděl jsem jen kousek, znám ho zprostředkovaně z médií.



Jaký je váš komentář?



Přišlo mi lehce absurdní, jak emotivně kritizovala všechny přítomné politiky a ti ji za to potom zatleskali. V každém případě bych si velmi přál, abychom téma klimatu otázky péče o naši krajinu nebrali jako problémy, které si někdo vycucal z prstu. Je to skutečně něco, čemu čelíme a do budoucna budeme čelit ještě víc. Zároveň bych byl velmi opatrný, nerad bych, abychom to řešili nějakou aktivistickou formou skrze unáhlená a nepromyšlená opatření.



Podle mého soudu musíme postupovat s péčí řádného hospodáře v tom smyslu, že musíme brát krajinu, půdu, vodu jako něco, co jsme zdědili a chceme to předat generaci našich dětí v co nejlepším stavu. Nejsem si ale jistý, že k něčemu podobnému povedou pravidelné páteční demonstrace studentů. Vítám zapojení mladé generace, pojďme ale hledat věcná a koncertní opatření. Na úrovni obcí, státu. A také na úrovni rodiny.



A nejsme už přece jen v jiné fázi? Třídit doma odpad je nejspíš už málo. Je to možná asi tak účinné, jako bychom člověku s rakovinou ordinovali vitamín C. Co když potřebujeme systémová opatření?



Ale jistě. A systémová opatření musí přijít na úrovni vlády. Je to také jeden z důvodů, proč po vládě chceme informace, jak se naše země na budoucnost v tomto ohledu připravuje. Tak třeba německá vláda minulý týden zveřejnila jasný plán do roku 2023.